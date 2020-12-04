شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الأدوية التى تحتوى على مركب " الستيرويد" تؤثر على صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت دراسة جديدة إن حتى تناول الجرعات المنخفضة من مركب الستيرويد المضاد للالتهاب قد تكون مرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، حيث وجد العلماء أنه بالنسبة للمرضى الذين يستخدمون أقل من 5 ملجرام من الادوية التى تحتوى على الستيرويد يوميًا ،تضاعف خطر اصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية، حسب ما قالته صحيفة الديلى ميل البريطانية.

تُوصف الادوية التى تحتوى على مركب الستيرويد على نطاق واسع لعلاج مجموعة من الأمراض الالتهابية والحساسية وأنواع معينة من السرطان؟ تظهر البيانات من عام 2011 أن حوالي واحد في المائة من البريطانيين يستخدمون هذه الادوية كجزء من علاجهم.

حيث قام الباحثون بتحليل السجلات الطبية لـ 87794 مريضًا تم تشخيصهم بستة أمراض التهابية مختلفة بوساطة مناعية يتلقون الرعاية من 389 عيادة رعاية أولية في المملكة المتحدة من 1998-2017.

تم العثور على نسب مخاطر متزايدة تعتمد على الجرعة في جميع أمراض القلب والأوعية الدموية التي تم قياسها ، بما في ذلك الرجفان الأذيني ، وفشل القلب ، واحتشاء عضلة القلب الحاد ، وأمراض الشرايين الطرفية ، وأمراض الأوعية الدموية الدماغية ، وتمدد الأوعية الدموية في البطن.

يقول الباحثون إنه كان يعتقد سابقًا أن تناول 5 ملغ من هذه الادوية على المدى الطويل كان آمنًا، ولكن وجد العلماء أنه بالنسبة للمرضى الذين يستخدمون أقل من 5 ملغ منه يوميًا ، فإن الخطر المطلق للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية تضاعف تقريبًا ، مقارنةً بالمرضى الذين لا يستخدمونه.

تشير النتائج التي توصلوا إليها إلى أنه حتى المرضى الذين يتناولون جرعات منخفضة قد يتضاعف لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD).، وفقًا للباحثين ، تشير الدراسة إلى أن المرضى الذين يحتاجون إلى علاج الستيرويد طويل الأمد يجب أن يصفوا أقل جرعة فعالة.

على الرغم من أن الدراسة كانت محدودة بسبب نقص البيانات المتوفرة في المستشفى حول الالتزام بالعقاقير الطبية وربما تكون قد قللت من حجم تقديرات الاستجابة للجرعة ، يعتقد المؤلفون أن حجم العينة الكبير يسهم في زيادة تعميم النتائج.

قال كيفن ماكونواي ، الأستاذ الفخري للإحصاء التطبيقي بالجامعة المفتوحة: من المهم ملاحظة أن هذه النتائج لا تخبرنا بأي شيء مباشر عن الأشخاص الذين يتناولون هذا النوع من عقاقير الستيرويد لحالات صحية أخرى ، لأن هؤلاء الأشخاص لم يتم تضمينهم في هذه الدراسة.

كما أنهم لا يخبروننا عن عقاقير الستيرويد التي يتم تناولها بطرق أخرى (مثل أجهزة الاستنشاق) بدلاً من ابتلاعها، من المهم أيضًا ملاحظة أنه حتى من المرضى الذين يعانون من أمراض التهابية معينة قاموا بدراستها ، وجد الباحثون أن عددًا كبيرًا منهم لم يستخدموا الأدوية المعنية.

قدر الباحثون أن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، لدى الأشخاص المصابين بالأمراض المعنية والذين لم يستخدموا هذه الأدوية على الإطلاق ، كان 1.4٪ في السنة ، وهي ليست كبيرة بشكل خاص بالنظر إلى متوسط ​​أعمارهم (كانوا 58 ، في المتوسط. ، عندما دخلوا الدراسة).