كورونا يدهس أمريكا بسرعة 120 وفاة في الساعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ناشدت السلطات الأمريكية المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات وحذرت من أنها قد تضطر إلى إصدار المزيد من الأوامر الصارمة بالبقاء في المنازل.

وجاء التحذير الأمريكي بعد تسجيل عدد يومي قياسي من حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بواقع حالتين كل دقيقة، أي 120 وفاة في الساعة.



وسجلت الولايات المتحدة 213830 حالة إصابة جديدة بالفيروس و2861 حالة وفاة خلال 24 ساعة، بحسب إحصاء لرويترز اعتمد على بيانات رسمية، كما يتنبأ خبراء بأن يتجاوز عدد حالات الوفاة 3000 حالة يوميا قريبا.

ووعد الرئيس المنتخب جو بايدن باستراتيجية جديدة على مستوى البلاد تفرض ارتداء الكمامات بأوامر رسمية في بعض المواقع ومنها المباني الاتحادية وخلال السفر بين الولايات، وذلك عندما يتسلم السلطة في نهاية فترة رئاسة الرئيس دونالد ترامب يوم 20 يناير/ كانون الثاني.

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية التلفزيونية، الخميس: "في اليوم الأول من تنصيبي، سأطلب من الناس ارتداء الكمامات مئة يوم، ارتداء الكمامات فقط مئة يوم، ليس إلى ما لا نهاية".



ومضى قائلا "أعتقد أننا سنرى انخفاضا كبيرا إذا فعلنا ذلك – إذا حدث ذلك، مع اللقاحات وارتداء الكمامات، تنخفض الأعداد إلى حد كبير".

وقال الدكتور أنتوني فاوتشي عضو فريق العمل المعني بفيروس كورونا في البيت البيض، الجمعة، إنه يتوقع حدوث قفزة أخرى في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد أسبوعين أو ثلاثة من عطلة عيد الشكر الذي احتفل به الأمريكيون يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني.