لقاح كورونا "مجاني" للجميع في هذا البلد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحكومة الألمانية أن من يريد الحصول على لقاح ضد كورونا سيناله مجانا.
وقال متحدث باسم وزارة الصحة الألمانية، الجمعة: "التطعيم سيكون مجانا، بغض النظر هل الشخص مشمول في التأمين الصحي أو كيفية شموله".
وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أن التطعيم سيكون طوعيا، معلنا عن حملة إعلامية حكومية "مكثفة للغاية" حول جميع القضايا المتعلقة بالتطعيم، كما أعرب عن أمله في أن يقتنع عدد كبير للغاية من الناس بالتطعيم، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقال زايبرت إنه لا توجد أي خطط تتضمن أن يدفع الناس أموالا مقابل اللقاح.
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