شكرا لقرائتكم خبر عن الاستجابة المناعية للأطفال ضد كورونا أفضل.. دراسة توضح الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة " journal Archives of Disease in Childhood" أن الأطفال يتمتعون بصحة أفضل للأوعية الدموية، مما يمكن أن يساعد في حمايتهم من عدوى كورونا الشديدة.

ووفقًا للدراسة كشف الباحثون أن الأطفال والبالغين يظهرون استجابات متميزة لجهاز المناعة، ولكن قد يتمتع الأطفال بصحة أفضل للأوعية الدموية، مما يمكن أن يساعد في حماية الأطفال من عدوى كوفيد -19 الشديدة.



المناعة المختفلة لكورونا عند الاطفال

يتمتع الأطفال باستجابة مناعية قوية

وفقًا لمؤلف الدراسة من جامعة ملبورن في أستراليا ، يتمتع الأطفال باستجابة مناعية فطرية أقوى، وهي أقوى دفاع ضد فيروس كورونا، قائلا:" معظم الأطفال المصابين بـ Covid-19 لا يعانون من أعراض أو قد يعانون من أعراض خفيفة ، وغالبًا ما تكون الحمى والسعال والتهاب الحلق وتغيرات في حاسة الشم أو التذوق.

وقال الباحثون، إن الضرر الذي يصيب الطبقة الرقيقة من الخلايا البطانية المبطنة لمختلف الأعضاء، وخاصة الأوعية الدموية والقلب والأوعية اللمفاوية، يزداد مع تقدم العمر، ويمكن أن يؤدي تلف الأوعية الدموية الموجود مسبقًا المصحوب بـ Covid-19 إلى تجلط الدم ، مما يسبب السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

وأضاف المؤلفون: "تعرضت البطانة عند الأطفال لأضرار أقل بكثير مقارنة بالبالغين ، كما أن نظام التخثر لديهم مختلف أيضًا ، مما يجعل الأطفال أقل عرضة لتجلط الدم غير الطبيعي".

وذكروا أيضًا أن التحصين باللقاحات الحية ، مثل لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية ، يلعب أيضًا دورًا في تعزيز مناعة الأطفال.

وفقًا للباحثين ، غالبًا ما يصاب الأطفال المصابون بـ كورونا بفيروسات أخرى، ويمكن أن تؤدي العدوى الفيروسية المتكررة إلى تحسين المناعة المدربة ، مما يجعل الأطفال أكثر فعالية في التخلص من Covid-19.

تشير الدراسات السابقة أيضًا إلى أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بـ Covid-19، حيث وجدت دراسة نشرت في مجلة JAMA أن مستويات أقل من التعبير الجيني ACE2 في ظهارة الأنف.

وفقًا للباحثين ، يستخدم فيروس كورونا خلايا ACE2 لدخول جسمك، ونظرًا لأن جين ACE2 يكون أقل في ظهارة الأنف الأطفال الأصغر سنًا ويزداد مع تقدم العمر ، فقد يكون هذا سببًا آخر لكون الأطفال أقل عرضة للإصابة بهذه العدوى.

وجدت دراسة أخرى نشرت في مجلة ما قبل الطباعة medRxiv أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بالفيروس بنسبة 56 % ، مقارنة بالبالغين. ومع ذلك ، هناك المزيد من الدراسات المطلوبة حول هذا الموضوع.