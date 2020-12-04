شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تكشف عن خطة الحصول على لقاح كورونا بعد طرحه الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع إعلان بريطانيا بدء التطعيم ضد فيروس كورونا الأسوبع المقبل، بعد وصول الدفعات الأولى من لقاح شركة فايزر، كشفت مصادر حكومية عن خطة البلاد للحصول على اللقاح.

قال رئيس هيئة الخدمات الصحية الوطنية السير سيمون ستيفنز، وفقا لتقرير جريدة "Thesun"، إن الخدمة جاهزة لطرح اللقاح من شركة الأدوية العملاقة فايزر، والتى تمت الموافقة عليه فى 2 ديسمبر، مضيفا أنها ستكون "أكبر حملة تطعيم" فى تاريخ بريطانيا، وهناك تحديات كبيرة لنشرها في الأماكن الصحيحة بسرعة.



خطة بريطانيا للحصول على لقاح كورونا

ووفقا للتقرير، فقد وضعت الحكومة قائمة أولويات لحماية الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض أولاً، من خلال خطة لتوزيع اللقاح، وهناك ثلاث مراحل:

1. ستقوم المستشفيات بالاتصال بالمرضى مع تحديد المواعيد

فى البداية يتم نقل اللقاح إلى 53 مستشفى فى إنجلترا، وسيقوم الموظفون بتحديد مواعيد مع المرضى للحصول على اللقاح أثناء الموعد الحالي في الأسابيع القليلة المقبلة.

2. سيتصل الأطباء بالمرضى المعرضين للخطر في قائمتهم

في المرحلة التالية من الخطة، ستذهب اللقاحات إلى عيادات الممارس العام الذين سيعرفون مرضاهم الأكثر عرضة للخطر، حيث سيتواصل الأطباء مع مرضاهم المعرضين للخطر، ويدعون الناس للتقدم للتلقيح".

3. ستقوم مراكز التلقيح الكبيرة بتحصين بقية السكان

عندما تتوفر المزيد من الجرعات، ستقدم مراكز التطعيم الكبيرة والصيدليات حقنة اللقاح، حيث سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول هذا عندما يكون هذا الجزء من العملية جاهزًا للتشغيل، فقط الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا سيحصلون على حقنة، على الرغم من أن الترخيص متاح لأى شخص يزيد عمره عن 16 عامًا.

من سيحصل علي اللقاح أولاً؟

أعطت اللجنة الحكومية المشتركة للتطعيم والتحصين البريطانية (JCVI) قائمة لمن يجب أن يكون أول من يتلقى التطعيم، حيث يعتمد على من هو الأكثر عرضة لخطر الموت (الأكبر سنا) أو انتشار الفيروس (العاملين في مجال الرعاية الصحية).

يحتل سكان دور رعاية المسنين ومقدمي الرعاية لهم المرتبة الأولى لأنهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس وانتشاره.

ويتبعهم في الأولوية أي شخص آخر فوق سن الـ 80 والعاملين في مجال الصحة والرعاية الاجتماعية في الخطوط الأمامية.

ومع ذلك ، نظرًا للمشاكل اللوجستية المتعلقة بإيصال الدفعات إلى دور الرعاية، فمن المرجح أن يتم تحصين موظفي هيئة الصحة البريطانية NHS أولاً.

يأتى بعد أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا.

ثم سيتم تقديم اللقاح فقط للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا، على الرغم من أن التجارب قد شملت بالفعل أطفالًا من سن 12 عامًا فما فوق ، ولكن يبدو أنه لم تكن هناك بيانات كافية لمنح التفويض لمن هم دون سن 16 عامًا.