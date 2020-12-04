قفزة بإصابات كورونا في فلسطين.. وإغلاق شامل بالضفة الغربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الجمعة، تسجيل 1968 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وتفرض الحكومة الفلسطينية اليوم وغدا إغلاقا شاملا في الضفة الغربية وإغلاقا جزئيا من الأحد إلى الخميس يوميا من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا لمواجهة انتشار الفيروس.
وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس/ آذار الماضي بلغ 108301.
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