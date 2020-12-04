شكرا لقرائتكم خبر عن عصابة «الظل الأسود» تهدد إسرائيل بكشف «معلومات حساسة».. ما الأسباب؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت عصابة الهاكرز المعروفة بـ «الظل الأسود» في إسرائيل تنفيذ تهديدها بعد رفض طلباتها المالية من شركة تأمين شيربيت، والتى اخترقت قاعدة بياناتها، حيث كشفت عن معلومات حساسة صباح اليوم الجمعة بعد انتهاء المهلة التي حددتها مع الشركة.

نقلت صحيفة جيروزاليم بوست، عن وسائل إعلام إسرائيلية إن معلومات طبية وشيكات وتحويلها مالية كانت من بين المعلومات الخاصة بعملاء الشركة التي جرى الكشف عنها، وأعلنت شركة شيربيت للتأمين أنها لا تنوى الانصياع لمطالب عصابة الهاكر ودفع أموال لها، مؤكدة أنها لن ترضخ للتهديدات.

وجهت العصابة تهديدا ثانيا صباح الجمعة بكشف معلومات حساسة ما لم تستجب الشركة وتدفع لها أموالا في الموعد المحدد، لكن الشركة لم تستجب من جانبها، ما ردت عليه عصابة الظل الأسود بقولها إن شيربيت لم تدفع الأموال حتى الآن، ويبدو أن المعلومات الحساسة الخاصة بعملائها وموظفيها والموظفين العموميين ليست كافية، ولكنها سننفذ تهديدنا.

ذكرت الصحيفة أن عصابة الظل الأسود طلبت من الشركة ما يعادل مبلغ 961110 دولارا في الحافظة الإلكترونية الخاصة بها في غضون 24 ساعة وكان ذلك في ليلة الأربعاء الماضي عبر رسالة للشركة، وعندما لم تستجب للتهديدات، نشر الهاكرز بالظل الأسود مجموعات ضخمة من الملفات التي تحتوى على معلومات سرية خاصة بالعملاء والموظفين.