شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة توضح سبب إصابة بعض الحيوانات بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف العلماء أخيرًا عن سبب تعرض بعض الحيوانات للإصابة بفيروس كورونا، في حين أن البعض الآخر ليس كذلك، وأرجعوا ذلك إلى اختلافات طفيفة في التركيب الجزيئي لمستقبلات ACE2 الموجودة على أسطح الخلايا، موضحين أن الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 شائع في البشر ويوجد في جميع أنحاء الجسم ، بما في ذلك الرئتين وقد أطلق عليها اسم "بوابة" فيروس كورونا، وبينما تمتلك العديد من الحيوانات نسختها الخاصة من ACE2 ، فإنها تختلف نسخة كل نوع قليلاً في تركيبته الجزيئية.

وحسب ما ذكرته صحيفة الديلى ميل البريطانية ، يعتقد العلماء أن هذه الاختلافات تفسر سبب إصابة بعض الحيوانات - مثل القطط والأبقار - بالعدوى ، في حين أن الأنواع الأخرى - بما في ذلك الخنازير والدجاج - محصنة.

وجدت الدراسة أن الخنازير ليست عرضة للإصابة بفيروس كورونا، لأن مستقبلات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 الخاصة بهم لا تتقبل ارتفاع SARS-CoV-2 ، كما هو الحال عند البشر.

طوال فترة الوباء ، تم الإبلاغ عن العديد من الحالات التي أصيبت فيها الحيوانات بفيروس كورونا، كما قامت الدراسات العلمية بتحليل جينومات الأنواع المختلفة التي لم تكن هناك حالات مؤكدة.

وجدت ورقة بحثية نُشرت في أكتوبر أن العشرات من الحيوانات التي تتلامس بشكل منتظم مع البشر معرضة للإصابة.

بحثت دراسة منفصلة نُشرت في نوفمبر من قبل باحثين في جامعة Dalhousie في كندا في الثدييات البحرية واكتشفت أن ما لا يقل عن 15 نوعًا من الدلافين والفقمات والحيتان يمكن أن تكون مصابة.

عملت كلتا الدراستين على مواقف افتراضية بناءً على المعرفة الموجودة مسبقًا لـ SARS-CoV-2 والجينات الحيوانية التي تصنع مستقبل ACE2.

أحدث بحث ، الذي نُشر اليوم في مجلة PLOS Computational Biology ، بني على هذه النتائج السابقة وخلق نماذج حاسوبية لمستقبلات ACE2 الموجودة في 28 نوعًا حيوانيًا.