شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح غذائية للتغلب على التعافى من إرهاق ما بعد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتاج المتعافون من فيروس كورونا لنظام غذائي معين، لاستكمال مرحلة ما بعد كورونا، وخصوصا فترة النقاهة، حيث يشكو العديد من المتعافين بعد الإصابة بالعدوى من الخمول والتعب وضيق التنفس وهزال العضلات ونقص الطاقة.تعرف على ما يجب أن يأكله المرء بعد التعافي من كورونا، وفقا لتقرير نشره موقع " onlymyhealth"،

النظام الغذائي للتعافي من مرض كورونا

غذاء عالي البروتين

الخمول ، والضعف ، وهزال العضلات ، والتفكير الضبابي ، والصداع هي بعض أعراض الأشخاص الذين يتعافون من عدوى فيروسية، ويوفر النظام الغذائي الغني بالبروتين الطاقة ويساعد في التعافي من تلف العضلات ويساعد في تجديد أنسجة الجسم.

المشروبات

الماء هو مفتاح الشفاء من أي مرض، وعندما تتناول كمية كافية من السوائل، يتعافى جسمك بشكل أسرع، ويطرد الماء السموم من الجسم ، وينقل العناصر الغذائية إلى الخلايا ويساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم وتوازن درجة الحموضة.

بقدر أهمية الماء ، يجب على المرء أن يتأكد من أن كمية السوائل التي تتناولها كافية وأنك لست أكثر من رطوبة، حيث تساعد السوائل مثل ماء الشعير وماء جوز الهند الطازج وشوربات الخضار ومرق الدجاج أو الخضار وماء الدال وعصير الليمون وشاي الزنجبيل والعسل والحساء والخضروات الطازجة وعصائر الفاكهة في توفير الطاقة.

استخدام الدهون النباتية وزيت الزيتون

عندما نأكل الدهون توقف الجسم عن استخدام الطاقة للبروتين، وهذا يساعد في بناء العضلات ويمنع المزيد من الانهيار العضلي، تساعد الدهون الجيدة مثل المكسرات والبذور الصالحة للأكل في التعافي وتقليل الالتهاب الذي يحدث أثناء أي عدوى.

استخدم السمن أو زيت الزيتون البكر الممتاز أو زيت الخردل أو زيت السمسم في الطهي بدلاً من زيت الكانولا المكرر والمعالج ، وزيت سافولا إلخ.

أيضا استهلك المكسرات والبذور مثل الجوز والكاجو واللوز وبذور اليقطين وبذور عباد الشمس وبذور البطيخ. أضف الموناكا والتمر كجزء من سلة الفاكهة الجافة لتوفير مصدر فوري للطاقة.

الفيتامينات

استمر في تناول فيتامين ج وفيتامين د، أيضا تمتع بأشعة الشمس الشتوية قدر الإمكان أو تناول فيتامين د إذا كانت مستويات فيتامين د في الدم منخفضة، حيث توفر الفواكه والخضراوات الطازجة في فصل الشتاء وفرة من الفيتامينات والمعادن ، لذلك احتضن الفواكه الموسمية مثل الجوافة والرمان والبرتقال والتفاح والخضراوات مثل السبانخ والخردل الأخضر والبروكلي.

على الرغم من أنه لا ينصح بالتمارين عالية الشدة أثناء المرض، إلا أنه يوصى باستخدام اليوجا والتنفس العميق خلال فترة ما بعد المرض، وإذا كان المرء يشعر بتحسن يمكنه إضافة تمارين خفيفة إلى الروتين المعتاد.