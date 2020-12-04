أمريكا تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا.. وقفزة قياسية بالوفيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت الولايات المتحدة أكثر من 210 آلاف إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في أعلى حصيلة منذ بدء الوباء.

وقالت جامعة جونز هوبكنز، التي تعد مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة "كوفيد-19"، إن عدد الوفيات الجديدة جراء الفيروس خلال الفترة الزمنية نفسها بلغ 2907 وهو واحد من أسوأ أرقام الوفيات اليومية في الولايات المتحدة حتى الآن.



وحذر مسؤولو قطاع الصحة في الولايات المتحدة من أن التنقلات التي قام بها ملايين الأمريكيين قبل أسبوع للاحتفال بعيد الشكر قد تتسبب في تفشي المرض على نطاق أوسع.