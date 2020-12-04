كورونا حول العالم.. بايدن يتعهد بتلقي اللقاح ورقم قياسي في كوريا الجنوبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) تفشيه مسجلا المزيد من الإصابات والوفيات الجديدة في مختلف الدول حول العالم.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 65 مليونا و536 ألفا و481 إصابة، الجمعة.



وارتفع عدد الوفيات إلى مليون و511 ألفا و919 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 45 مليونا و377 ألفا و129 حالة.

بايدن يتعهد بالحصول على اللقاح

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الخميس، إنه سيحصل على لقاح لفيروس كورونا علناً لكي يطمئن العامة بأنه آمن.

كما تعهد بالاحتفاظ بأنتوني فاوتشي، أكبر مستشار خاص بالجائحة في البلاد، عندما يتولى السلطة الشهر المقبل.

وأضاف بايدن لمحطة "سي. إن. إن" التلفزيونية في مقابلة تبثها في وقت لاحق: "لقد فقد الناس الثقة في قدرة اللقاح على النجاح".

واجتمع فاوتشي، عضو فريق العمل الحالي للتصدي لكورونا التابع للبيت الأبيض وكبير خبراء الأمراض المعدية بالحكومة الأمريكية، مع مستشاري بايدن بشأن الجائحة في وقت سابق يوم الخميس.

وذكر بايدن في المقابلة أنه طلب من فاوتشي البقاء كبيرا للمستشارين الطبيين.

وانتقد ترامب في بعض الأوقات إصرار فاوتشي على ضرورة اتخاذ إجراءات قوية لمكافحة جائحة "كوفيد- 19"، التي أودت حتى الآن بأرواح 273 ألف أمريكي.

وجاءت تصريحات بايدن لمحطة "سي. إن. إن" بعدما قال 3 رؤساء سابقين، هم بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما، إنهم سيحصلون على لقاح فيروس كورونا علناً كسبيل لإظهار أنه آمن.

100 يوم من استخدام الكمامة





وقال بايدن إنه يعتزم التوصية بأن يستخدم جميع الأمريكيين كمامات في الأماكن العامة لمدة 100 يوم من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ووضع بايدن خلال المقابلة خططه المستقبلية للتعامل مع الجائحة، وقال: "سأصدر أمرا دائما بأنه يجب أن يستخدم الفرد كمامة داخل المباني الاتحادية، وفي وسائل النقل بين الولايات، كما يجب أن يستخدم كمامة على متن الطائرات والحافلات وما إلى ذلك".

وأضاف: "في اليوم الأول لتنصيبي، سأطلب من الشعب استخدام الكمامة لمدة 100 يوم. 100 يوم فقط من استخدام الكمامة. ليس إلى الأبد".

50 ألف إصابة جديدة في البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الخميس، تسجيل 50434 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فضلا عن 755 وفاة أخرى بـ"كوفيد- 19".

وتشير بيانات الوزارة إلى أن مجمل إصابات كورونا في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية بلغ 6 ملايين و487084 حالة منذ ظهور الوباء هناك.

وتوضح البيانات كذلك أن عدد الوفيات الرسمي ارتفع إلى 175270 حالة. والبرازيل ثالث أكبر دول العالم من حيث نطاق انتشار الفيروس بعد الولايات المتحدة والهند.

4434 إصابة جديدة في المغرب

سجلت وزارة الصحة المغربية، مساء الخميس، 4434 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، مقارنة مع 4346 في اليوم السابق، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 368 ألفا و624 حالة منذ تسجيل أول إصابة في المغرب في مارس/آذار الماضي.

كما شهدت الساعات الأربع والعشرين الماضية تسجيل 78 وفاة جديدة ارتفاعا من 70 أمس، ليصل عدد الوفيات إلى 6063 إجمالا.

وتعافى 4750 حالة إضافية لتبلغ أعداد المتعافين 318 ألفا و987.

ويستعد المغرب لبدء عمليات تطعيم ضد فيروس كورونا في الأيام القليلة المقبلة، حيث سيتم تطعيم الطواقم الصحية ورجال الأمن والتعليم، ومن يعانون من أمراض مزمنة قبل تعميم التطعيم على باقي الفئات.

17 إصابة جديدة في الصين





قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، إنها سجلت 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس مقارنة مع 16 في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن 15 من الإصابات الجديدة وافدة من الخارج.

وذكرت أنها سجلت أيضا 12 حالة جديدة بدون أعراض، والتي لا تصنفها الصين كإصابات مؤكدة، وذلك مقابل خمس حالات في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي 86584 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

كوريا الجنوبية تسجل أعلى زيادة في 9 أشهر

أعلنت كوريا الجنوبية، الجمعة، تسجيل 629 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى زيادة يومية في الإصابات في البلاد منذ 9 أشهر.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن 295 من الحالات الجديدة كانت في العاصمة سول.

11 ألف إصابة جديدة في المكسيك

قالت وزارة الصحة بالمكسيك، الخميس، إنها سجلت 11030 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و608 وفيات، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و144 ألفا و643 حالة، والوفيات إلى 108173.

وتشير الحكومة إلى أن العدد الفعلي للإصابات أعلى كثيرا على الأرجح من العدد المؤكد المعلن.

ألمانيا تسجل 23449 إصابة جديدة

أظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، الجمعة، أن عدد‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 23449 حالة ليصل الإجمالي في البلاد إلى مليون و130 ألفا و238 حالة.

وسجلت ألمانيا 432 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 18034.