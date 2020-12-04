شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تكرار تقلصات المعدة ونصائح للتحكم فى الألم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقلصات الأمعاء هو تشخيص طبى لوصف آلام البطن المتقطعة، وفي حالة تكرارها واستمرارها فتعني الإصابة بمتلازمة القولون العصبي.ووفقا لتقرير موقع " Onlymyhealth "، يمكن أن تكون بداية هذه الآلام مفاجئة ومتكررة، ويمكن أن تكون مزعجة وغير مريحة لكثير من الناس لأنها قد تستمر لفترة طويلة جدًا من الزمن، فقد تؤدي بعض التشنجات إلى القيء والغثيان.

أسباب آلام المعدة المتكررة

يمكن أن ينتشر أي ألم في البطن نتيجة أسباب معوية بسبب حصوات في الحالب أو الكلى. يتم تقسيم آلام المعدة أيضًا على أساس العمر.

آلام في المعدة في الأطفال:

السبب الأكثر شيوعًا لتقلصات المعدة في الأطفال هو:

1. الإصابة بالديدان

تعد الإصابة بالديدان السبب الأكثر شيوعًا للألم غير المحدد عند الأطفال، فيمكن أن تؤدي الديدان المعوية إلى الانتفاخ والغثيان، وقد يشعر الطفل بفقدان الشهية وآلام شديدة في البطن، وفي مثل هذه الحالات ، تحتاج إلى استشارة الطبيب لمزيد من العلاج الطبي.

2. تناول المكسرات

حتى أن الأطفال قد يستهلكون بعض المكسرات أو أي شيء يمكن أن يسبب ألم ماغص عرضي في البطن. يصعب هضم المكسرات ويمكن أن تؤدي إلى اضطراب المعدة، وقد يعاني بعض الأشخاص من حساسية من تناول المكسرات ، والتي يمكن أن تكون مشكلة في منطقة البطن.

3. التهاب القولون

سبب شائع آخر هو التهاب الأمعاء وهو ما يسمى طبيا التهاب القولون، وهو نوع من أنواع العدوى التي تصيب القولون في أي مكان يمكن أن تسبب ألمًا في البطن التهاب القولون هو رد فعل التهاب في القولون يمكن أن يؤدي إلى تقلصات في البطن قد تستمر لفترة.

4. الإسهال

في بعض الأحيان، يمكن أن يكون الإسهال أو فقدان الحركة هو السبب وراء تقلصات المعدة المتكررة، ويمكن علاج ذلك بسهولة بالمضادات الحيوية، وهذه أيضًا عدوى معوية يمكن أن تسببها الكحول والطعام وبعض الأدوية.

في البالغين:

فيما يلي الأسباب وراء تكرار آلام المعدة عند البالغين:

1. حصوات الكلى

السبب الأكثر شيوعًا هو حصوات الكلى، فإذا كان الألم هو المنطقة العلوية اليمنى ، يمكنك التفكير في حصوات المرارة التي يمكن أن تسبب هذا النوع من الألم، ويمكن أن تكون هذه التشنجات خطيرة للغاية ويجب إبلاغ الطبيب على الفور.

2. عدوى معوية

يمكن أن تكون العدوى المعوية موجودة بسبب التهاب القولون الذي يمكن رؤيته عند البالغين أيضًا، والتهاب القولون هو عدوى تصيب القولون يمكن أن تكون مؤلمة جدًا للإنسان. يملأ الالتهاب بالصديد في هذه الحالة.

3. الإسهال

ترتبط الآلام أيضًا بفقدان الحركة أو الإسهال، وهذا سبب نادر جدًا لآلام المعدة المستمرة ويحدث عندما يكون هناك التهاب في الأمعاء ، أي عندما تدور الأمعاء على نفسها. يمكن أن يسبب هذا ألمًا شديدًا وتشنجات.

4. الحيض

في الإناث ، تعتبر فترات الحيض هي السبب الأكثر شيوعًا، وتعتبر تقلصات الدورة الشهرية طبيعية جدًا وشائعة ، ويمكن أن يكون التدفق الغزير والحيض غير المنتظم عاملاً وراء تقلصات المعدة الشديدة المتكررة.

5. عدوى في البطن

يمكن أن تشعر بالألم بسبب العدوى الموضعية في أي مكان في البطن. باستثناء هذه الآلام ، يمكن أن تسبب هذه العدوى أيضًا الحمى والعطش والانتفاخ والقيء. تشير عدوى البطن إلى أنواع مختلفة من الأمراض الصحية.

نصائح لإدارة تقلصات المعدة في المنزل

إذا كنت تعاني من ألم مستمر لأكثر من 12 ساعة، فمن الأفضل زيارة الطبيب، ولكن بشكل عام ، تختفي الآلام الحميدة في غضون 2-3 ساعات. و بعض النصائح لإدارة تقلصات المعدة في المنزل:

1. اشرب كمية كافية من الماء

شرب المزيد من الماء يخفف الألم. أحد أهم الأشياء هو البقاء رطبًا، حيث أنشرب كمية كافية من الماء أمر جيد داخليًا وخارجيًا، يجب أن يستهلك كل شخص ما لا يقل عن 2.5-3 لتر من الماء كل يوم، وشرب كمية كافية من الماء يخرج المزيد من البول ويخفف الآلام أيضًا.

2. تجنب المكسرات والأطعمة الليفية

يساعد دائمًا التقليل من تناول المكسرات والأطعمة التي تحتوي على الألياف، إذا كانت لديك عدوى القولون ، يمكنك تقليل المكسرات والألياف واتباع نظام غذائي أكثر ليونة.

3. تجنب الحليب

إذا كنت تعاني من الإسهال ، فيجب تقليل الحليب ، فيمكن أن يسبب تناول الحليب الغازات والانتفاخ ، لذلك من الأفضل دائمًا تجنبه في مثل هذه الحالات.

4. كيس الماء الساخن

يمكن أن يؤدي الاحتفاظ بكيس الماء الساخن إلى تخفيف الألم عن طريق تقليل التشنج، وهذا علاج منزلي يستخدمه الكثير من الناس لإدارة الألم، حيث يمكن للضغط الساخن أن يريح عضلات بطنك ويفتحها ، ويعمل كمسكن للألم.