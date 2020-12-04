شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يقلل تطعيم اللقاحات من تأثير كورونا على كبار السن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير دراسة جديدة في الولايات المتحدة إلى أن التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا يمكن أن يقلل بشكل ملحوظ من معدل العدوى والاستشفاء والوفيات في جائحة كورونا الحالية - حتى لو اقتصر على البالغين وحده موفقا لما نشره موقع Sciencedaily

أوضحت الدراسة أنه بعد بحث شاق وسريع الخطى ، توشك العديد من اللقاحات على الانتهاء ، مع 12 لقاحًا مرشحًا في تجارب المرحلة الثالثة. في الواقع ، تم الإبلاغ عن نتائج الفعالية المبكرة من قبل بعض الفرق ، على الرغم من وجود بعض النقاط المضيئة، وهناك أكثر من 80 لقاحًا مرشحًا في مراحل سابقة مختلفة من التطوير، فيما ينصب التركيز الجديد للبحث على التأثير المتوقع للتلقيح الشامل على معايير العدوى.

نموضج يتوقع انخفاض الوفيات بعد لقاح كورونا

وفقًا للملف الشخصي لسيناريو التطعيم المثالي ، على النحو الذي طورته منظمة الصحة العالمية (WHO) ، والذي يُسمى ملف تعريف المنتج المستهدف (TPP) ، يجب أن يكون للقاح فعالية بنسبة 50٪ على الأقل ، لكن الفعالية المفضلة هي 70٪، وحددت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) هدفًا أقل ، من 30٪ إلى 50٪، فيما أبلغ اللقاحان من شركة Pfizer و Moderna عن فعالية بنسبة 90٪ أو أكثر كنتائج أولية من تجربة المرحلة الثالثة.

ومع ذلك ، لا ترتبط فعالية اللقاح ارتباطًا مباشرًا بتأثير التطعيم على السكان ، لأن هذا يعتمد على مزيج من العوامل اللوجستية والوبائية والتكلفة.

نمذجة فعالية اللقاح في الولايات المتحدة

لمحاولة فهم ما يعنيه هذا، طور الباحثون نموذجًا رياضيًا لانتقال كورونا ، وضبطه على معلمات تتوافق مع خصائص سكان الولايات المتحدة، والنتائج المتوقعة للعدوى اعتمادًا على الفئة العمرية.

تم إعطاء اللقاح الأولوية للعاملين في الرعاية الصحية والأفراد المعرضين لمخاطر عالية (بما في ذلك أولئك الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا وما فوق ، أو الذين يعانون من حالات مرضية مصاحبة مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري) ، أولاً وقبل كل شيء، والأفراد الذين يعانون من مثل هذه الظروف الصحية لديهم خطر 2-4 أضعاف من النتائج السلبية. وبالمثل ، يرتبط تقدم العمر بالارتفاع الحاد في شدة المرض والوفاة.

لم يتم اعتبار الأطفال دون سن 18 عامًا مؤهلين، فقد تم تخصيص أولوية اللقاح للسكان المتبقين وفقًا للإرشادات الخاصة بتوزيع لقاح الأنفلونزا الموسمية ، حتى تمت تغطية حوالي 40 ٪ من السكان، وهذا يشمل حوالي 40٪ ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و 19 عامًا ، وحوالي نصف أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 64 عامًا ، و 70٪ من أولئك الذين يبلغون 65 عامًا أو أكثر.

يقلل التطعيم ذو الأولوية بشكل كبير من تأثير الجائحة

ووجد الباحثون أن تأثير التطعيم كان لتقليل معدل الإصابة الإجمالي من حوالي 7٪ إلى 1.6٪. كان التأثير الأكبر في الفئة العمرية 65 سنة وما فوق ، حيث انخفضت معدلات الإصابة بنسبة 83٪ إلى 90٪. بين الأطفال ، من المتوقع أن ينخفض ​​معدل الهجوم بمقدار النصف بسبب الحماية غير المباشرة. كان من المتوقع أن يكون عدد الإصابات التي تم تجنبها أكبر مع انخفاض المناعة الموجودة مسبقًا.

في السكان الذين تم تلقيحهم ، تم تخفيض معدل الاستشفاء والقبول في وحدة العناية المركزة (ICU) ، والوفيات ، بشكل ملحوظ بنحو 85 ٪ و 88 ٪ على التوالي، حتى لو تم تلقيح 20٪ فقط من السكان ، فمن المتوقع أن يكون الانخفاض في الاستشفاء والوفيات حوالي 60٪ و 64٪ على التوالي.

ما هي الآثار؟

يشير هذا إلى التأثير الكبير للقاح الفعال، بنسبة 90٪ من الفعالية ، حتى مع التغطية المنخفضة لنتائج المرض وانتقاله، وتشمل الشروط اللازمة لتحقيق ذلك تغطية عالية للعاملين في مجال الرعاية الصحية (57٪) والأفراد المصابين بأمراض كامنة (57٪) ، وتنفيذ حملات تواصل إستراتيجية للتعريف بسلامة اللقاح والحماية التي يوفرها ضد فيروس كورونا الشديد.

ومع ذلك ، ستظل الفترة المؤقتة تتطلب تدخلات غير صيدلانية (NPIs) – منها التباعد الاجتماعي ، وارتداء الأقنعة وغسل اليدين بانتظام - لتخفيف انتشار الفيروس حتى يتم توفير اللقاح ويمكن توزيعه على جميع المؤهلين.