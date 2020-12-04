شكرا لقرائتكم خبر عن فئات من الأطفال تحصل على لقاح كورونا أولا فى بريطانيا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت اللجنة المشتركة للتلقيح والتحصين (JCVI) البريطانية في تقرير نشرته صحيفة ذا صن The sun، بأن يكون التطعيم بلقاحات كورونا المرخص لها، للأطفال المعرضين لخطر التعرض للإصابة واحتمالية اصابتهم بمضاعفات خطيرة جراء الإصابة، مثل الأطفال الذين يعانون من إعاقات عصبية شديدة تتطلب رعاية منزلية فقط.وليس لكل الأطفال لخطورته عليهم

أشار التقرير إلى أنه حتى الوقت الراهن لم يتم التأكد من أن اللقاحات الجديدة آمنة للأمهات الحوامل، كما لم تتوافر بيانات دقيقة حول مدى آثار اللقاح على الأطفال الصغار، ونصحت بعدم تناول التطعيم لتلك الفئة.

وكشفت جيريكا بيتس، المتحدثة باسم شركة فايزر، أن الشركة تقوم بأبحاث مبكرة، لكنها لم تقم بعد بإجراء تجارب على البشر، لمعرفة كيفية عمل اللقاح أثناء الحمل .

وكشفت اللجنة أنه سيتم استبعاد النساء الحوامل من تناول التطعيم، كما سيتم أيضًا إعفاء الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا نظرًا لوجود بيانات محدودة حول كيفية استجابة أجسامهم للقاح.

وذكر تقرير آخر لهيئة الصحة البريطانية، أنه من المتوقع أن تعاني الغالبية العظمى من النساء الحوامل اللاتي يلتقطن الفيروس التاجي من أعراض خفيفة فقط، لأن الأعراض الأكثر حدة التي تحتاج إلى رعاية في المستشفى، مثل الالتهاب الرئوي ، تبدو أكثر شيوعًا عند الرجال وكبار السن والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة .

وكانت الحكومة البريطانية سمحت باعتماد توزيع لقاح فايزر-بيونتيك داخل المملكة المتحدة، فيما اشارت التقارير الأولية إلى نقص البيانات حول كيفية آثار اللقاح الجديد على صحة الحوامل حتى الوقت الراهن.