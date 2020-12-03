عجوز عمرها 99 عاما تهزم كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكنت عجوز كرواتية تبلغ 99 عاما من التغلب على فيروس كورونا بعد التقاطها العدوى.

ورفعت مارجريتا كرانجسيك، الخميس، إبهامها للمصورين حيث تقيم احتفالاً بتماثلها للشفاء.



وخضعت المرأة التي تعيش في دار للمسنين في مدينة مارلوفاك في وسط البلاد، للعلاج في أحد المستشفيات نهاية أكتوبر/تشرين الأول بعد إصابتها بفيروس كورونا، لكنها خرجت بعد 3 أسابيع.

ونقلت صحيفة "فيتشرنجي لست" عن كرانجيسك قولها: "انتهى الأمر، أشعر أني بخير الآن".

وتقضي المرأة يومها في سريرها بسبب عامل السن والضعف الجسدي، لكنها لا تعاني من أي مرض صحي خطير.

وقالت ستيفيكا مليناك، مديرة المنزل، إنها كانت من بين العديد من السكان الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، رغم أنه لم تظهر عليها أي أعراض.

وأضافت: "مع ضعفها وكبر سنها، من المدهش حقاً كيف أن فيروس كورونا لم يلحق بها أي ضرر".

ووصفت الأمر بأنه "نبأ سار" وسط حالة القتامة التي خلفها الفيروس.

وسجلت كرواتيا التي يبلغ عدد سكانها 4,2 مليون نسمة نحو 140 ألف إصابة بكوفيد -19 وألفي وفاة.