لقاح كورونا في فرنسا "مجانا للجميع"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم الحكومة الفرنسية توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا للجميع مجانا، حسبما قال رئيس الوزراء جان كاستكس.

وقال كاستكس خلال استعراضه استراتيجية الدولة للتطعيم: "نستطيع البدء في عمليات التطعيم في غضون أسابيع".



وأضاف أنه سيتم تطعيم مليون شخص يواجهون الخطر بوجه خاص، مثل كبار السن في دار المسنين، بداية من يناير/كانون الثاني المقبل.

وأضاف أن فرنسا سيكون لديها أكثر من 200 مليون جرعة من اللقاح بما يسمح بتطعيم 100 مليون شخص.

وسيشرف على عملية التطعيم في البلاد العالم وأستاذ علم المناعة ألان فيشر.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق إن التطعيم لن يكون إلزاميا.

ووفقا لوزير الصحة الفرنسي أوليفر فيران، ليس من المرجح أن يغير اللقاح من مسار الجائحة خلال الأشهر المقبلة، على الرغم من أنه سيسهم في خفض عدد الوفيات وحالات الإصابة الخطيرة.

وقال فيران إن الشفافية مهمة وأنه سيتم التشاور مع أسر المقيمين في دور الرعاية، على سبيل المثال، قبل اعطائهم اللقاح.

وأوضح كاستكس أيضا أن الوضع يتحسن، لكن الحذر لا يزال مطلوبا، مضيفا "لم نقض بعد على هذا الفيروس".