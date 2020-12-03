تطعيم جماعي ضد كورونا في موسكو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تبدأ العاصمة الروسية موسكو، السبت، عمليات تطعيم جماعي ضد فيروس كورونا للأفراد المعرضين للخطر خصوصا العاملين بالمجال الطبي والمعلمين.

وقال رئيس بلدية موسكو، سيرجي سوبيانين، الخميس، في بيان على موقعه بشبكة الإنترنت: "خلال الأسابيع المقبلة، ومع وصول كميات كبيرة من اللقاح، سيتم توسيع نطاق القائمة".

ومن المقرر أن يبدأ الأفراد، الجمعة، تحديد مواعيد للتسجيل في حملة التطعيم الجماعي.

وكانت موسكو، وهي أكبر مدينة في روسيا، بؤرة تفشي الفيروس القاتل في البلاد.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، الخميس، تسجيل 554 حالة وفاة و28 ألفا و145 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وارتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في روسيا إلى مليونين و 375 ألف و546إصابة.

ووصلت الوفيات جراء كورونا إلى 41607.