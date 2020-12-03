شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف: مرضى الربو أقل عرضة للإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة بحثية أن مرضى الربو والحساسية معرضون لخطر أقل للإصابة بفيروس كورونا، بخلاف ما كان يعتقد سابقا أنهم من الفئات المعرضين لخطر الإصابه بكورونا، وفقا لتقرير لصحيفة time now news.

ووفقا للدراسة تم وضع الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية موجودة مسبقًا مثل الربو في فئة عالية الخطورة للإصابة بكورونا ومضاعفاته ، ومع ذلك ، وجد الباحثون مؤخرًا أن مرضى الربو قد لا يكونون معرضين لخطر الإصابة بالفيروس، واعترفوا بالحاجة إلى مزيد من البحث في هذه المسألة ، ويجب على الناس الاستمرار في اتباع جميع إرشادات الوقاية.

وخلص الخبراء والمهنيون الطبيون إلى أن الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية حالية ، وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا ، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات بسبب فيروس كورونا، تم الحديث بشكل كبير عن حالات مختلفة مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم ومرض الانسداد الرئوي المزمن وما إلى ذلك ، وطُلب من الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات توخي مزيد من الحذر. نظرًا لأن فيروس كورونا يؤثر على الرئتين بشكل أساسي، فقد تم وضع أولئك الذين يعانون من أي مشاكل في الجهاز التنفسي ، مثل الأشخاص المصابين بالربو أو التهاب الشعب الهوائية ، أو حتى المدخنين في فئة المخاطر العالية.

ومع ذلك، يمكن لمرضى الربو الآن أن يتنفسوا الصعداء ، لأن الباحثين يشيرون إلى أنهم قد لا يكونون في خطر متزايد للإصابة بـكورونا ، كما كان يعتقد سابقًا.

تم نشر النتائج في مجلة الحساسية والمناعة السريرية وكتب الباحثون: "لاحظنا قابلية أقل للإصابة بـفيروس كورونا لدى مرضى الربو الموجود مسبقًا".

واختبر الباحثون حوالي 37469 شخصًا لـكورونا وكانت نتيجة فحص 2266 منهم إيجابية وجد أن عدد مرضى الربو كان في المجموعة السلبية لكورونا أكثر من المجموعة الإيجابية، وقالت الدراسة: "تم العثور على الربو في 153 "6.75 %" من مجموعة كورونا الإيجابية وفي 3388 [9.62 %] من مجموعة كورونا السلبية".