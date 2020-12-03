شكرا لقرائتكم خبر عن مشاكل القلب أحدث مضاعفات كورونا عند الأطفال.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال فيروس كورونا يحير العلماء واكتشف الأطباء مضاعفات جديدة يسببها الفيروس للأطفال فبعد متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة، يعاني الأطفال الآن من إصابات في القلب بسبب فيروس كورونا المستجد، ووفقا لتقرير لصحيفة time now news قد أثبت فيروس كورونا أنه أكثر من مجرد اضطراب في الجهاز التنفسي تم الإبلاغ عن مضاعفات قلبية بشكل شائع في مرضى كوورنا ، ولكن البالغين فقط شهدت حالة حديثة إصابة في القلب عند رضيع يبلغ من العمر شهرين بسبب إصابته بالفيروس.

وما زال كورونا موضوعًا للارتباك والغموض ، منذ أن بدأ الوباء في حين كان يعتقد في البداية أنه مرض تنفسي فقط مع أعراض تقتصر على السعال وضيق التنفس والحمى ، سرعان ما تحول كورونا إلى مرض يمكن أن يؤثر على أي عضو حيوي في الجسم تقريبًا علاوة على ذلك ، سرعان ما تم الإبلاغ عن إصابة الأطفال، الذين كان يُعتقد أنهم يعانون من أعراض خفيفة بسبب الفيروس ، باضطراب التهابي نادر ، يُطلق عليه الآن متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة.

ومع ذلك ، قد لا تكون هذه هي المضاعفات الوحيدة التي يتم الإبلاغ عنها لدى الأطفال بسبب كورونا وفقًا لتقرير في Medical Express ، تعرض طفل يبلغ من العمر شهرين تم تشخيص إصابته بـكورونا بإصابة في عضلة القلب قابلة للعكس وفشل في القلب، وكانت مضاعفات القلب مماثلة لتلك التي تظهر عند البالغين المصابين بكورونا.

تأثيرات مرض كورونا على قلوب الأطفال

تم الإبلاغ عن إصابات القلب ومضاعفاته بشكل شائع لدى مرضى كورونا، ولكن ليس عند الأطفال. وفقًا للبيانات ، يظهر ما يصل إلى 20-28٪ من مرضى كورونا دليلًا على إصابة عضلة القلب كان معظم المرضى الذين يعانون من إصابة عضلة القلب يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية الموجودة مسبقًا.

ولكن في الحالة الخاصة ، أظهر الرضيع البالغ من العمر شهرين أعراضًا مثل الاختناق وتغير لون الجلد إلى اللون الأزرق بعد الرضاعة لم يكن لدى الطفل أي تاريخ من الحمى أو السعال أو أعراض عدوى الجهاز التنفسي العلوي أو الإسهال أو القيء أو نقص التغذية قبل العرض الأول ومع ذلك ، فقد ولد الطفل قبل الأوان.

تم اختبار الطفل في البداية سلبيًا لـكورونا، ولكن بعد فترة وجيزة ، جاءت نتيجة اختباره إيجابية أظهر مخطط كهربية القلب إصابة في عضلة القلب بسبب العدوى الفيروسية وأعراض قصور القلب التي تفاقمت بسبب العدوى الفيروسية استبعدت الاختبارات جميع الأسباب الفيروسية المحتملة الأخرى لإصابة عضلة القلب احتاج المريض إلى إنعاش سائل ودعم مؤثر في التقلص العضلي لانخفاض ضغط الدم ، بالإضافة إلى تهوية ميكانيكية لفشل الجهاز التنفسي تلقى المريض أيضًا ريمديسفير بموجب أمر استخدام رحيم.