شكرا لقرائتكم خبر عن المعقم الخالى من الكحول فعّال للوقاية من كورونا.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجدت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة بريجهام يونج في الولايات المتحدة، أن معقم اليدين الخالي من الكحول فعال في تطهير الأسطح من فيروس كورونا مثل المنتجات التي تحتوي على الكحول.وأوضح الفريق وفقا لدراستهم المنشورة في مجلة " Journal of Hospital Infection"، أن معقمات اليدين الخالية من الكحول، والتي تعتبر فعالة أيضًا ضد فيروسات البرد والإنفلونزا، لها عدد من المزايا على نظيراتها التي تعتمد على الكحول.

اشتبه العلماء الذين أجروا الدراسة، في أن تفضيل CDC لمطهر الكحول ينبع من بحث محدود حتى الآن حول ما يعمل حقًا لتطهير فيروس كورونا، لاستكشاف خيارات أخرى، حيث عالجوا عينات من فيروس كورونا الجديد باستخدام كلوريد البنزالكونيوم ، الذي يشيع استخدامه في مطهرات الأيدي الخالية من الكحول ، والعديد من مركبات الأمونيوم الرباعية الأخرى الموجودة بانتظام في المطهرات، وفي معظم حالات الاختبار ، قضت المركبات على 99.9٪ على الأقل من الفيروس في غضون 15 ثانية.



المعقمات الخالية من الكحول

"يمكن استخدام كلوريد البنزالكونيوم بتركيزات أقل بكثير ولا يسبب الشعور" بالحرق "المألوف الذي قد تعرفه من استخدام معقم اليدين الكحولي، ويمكن أن يجعل الحياة أسهل للأشخاص الذين يضطرون إلى تطهير اليدين كثيرًا، مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية ، وربما بل زيادة الامتثال لإرشادات التعقيم ".

قال براد بيرج ، الأستاذ والمؤلف المشارك في جامعة بريغهام يونغ: "كان الناس يستخدمونها بالفعل قبل عام 2020". "يبدو أنه خلال هذا الوباء ، تم إلقاء معقمات الأيدي الخالية من الكحول على جانب الطريق لأن الحكومة كانت تقول ، 'لا نعرف أن هذه تعمل أم لا' ، بسبب حداثة الفيروس".

نظرًا لأن كلوريد البنزالكونيوم عادةً ما يعمل بشكل جيد ضد الفيروسات المحاطة بالدهون - مثل كورونا - فقد اعتقد الباحثون أنه سيكون مناسبًا لتطهير فيروس كورونا.

وخلصت الدراسة إلى أن "معقم اليدين يمكن أن يلعب دورًا مهمًا بشكل خاص في السيطرة على فيروس كورونا". "هذه معلومات يمكن أن تؤثر على ملايين الأشخاص."