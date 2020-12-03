شكرا لقرائتكم خبر عن زوجان أمريكيان ينجبان طفلا من أجنة مجمدة منذ 20 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واقعة غريبة شهدتها إحدى الولايات الأمريكية، بعد قيام زوجين بتحقيق حلمهما في الإنجاب ولكن ليس بطريقة طبيعية ولا حتى بالتبنى المعروف عند الجميع، ولكنهم لجأوا لطريقة جديدة وهى تبنى أجنة مخصبة ومجمدة من أبوين آخرين منذ أكثر من 20 عاما.

ووفقا لتقرير لموقع insider عانى كريس وإميلي بيرنز من العقم قبل اللجوء إلى تبني الأجنة، وهي عملية يتبنى فيها الزوجان جنينًا مخصبًا لا علاقة لهما بيولوجية في كثير من الأحيان، تم تجميد الجنين الذي اختاروه قبل عشرين عامًا ثم تم زرعه في رحم الزوجه الأمريكية ، وأنجبت إميلي ابنها إليس.

قبل عشرين عامًا ، لم يكن كريس وإميلي بيرنز يفكران في إنجاب الأطفال معًا ، لكن الخلايا التي ستصبح يومًا ما ابنهما كانت تنمو بالفعل، وتحول الزوجان في لويزفيل بولاية كنتاكي الأمريكية إلى تبني الأجنة بعد تعرضهما للعقم لأكثر من عامين تسمح العملية للأزواج بتبني الأجنة البويضات المخصبة التي ليس لها علاقة بيولوجية بهم.

في كثير من الأحيان ، يتم تكوين الأجنة وتجميدها أثناء عملية الإخصاب في المختبر للأزواج الآخرين ، ثم يتم التبرع بها لاحقًا للأشخاص غير القادرين على تكوين أجنة خاصة بهم يمكن بعد ذلك زرع الجنين المجمد في حاملة الحمل ، في كثير من الأحيان في الأم.