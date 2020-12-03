٢٨٧ حالة إصابة بكورونا خلال ٢٤ ساعة في السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف نائب مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بالسودان إصابة ٢٨٧ حالة بكورونا و8 حالات وفاة خلال ال24 ساعة السابقة.

وأكد، منتصر محمد عثمان، أن العدد التراكمي للحالات المشتبه فيها منذ بداية الجائحة في شهر مارس/آذار الماضي، وصل إلى 34،078، والحالات المؤكد منها بالمعمل 17،305 والوفيات 1268.



وأوضح منتصر لـ"لوكالة السودان للأنباء"، أن حالات الاشتباه منذ بداية الموجة الثانية في نهاية أكتوبر/تشرين الأول حتى الآن 5،233 حالة، المؤكد منها 3،398 حالة والوفيات 161 حالة.

وأشار إلى أن أكثر الحالات لا تزال بولايات الخرطوم، الجزيرة، نهر النيل، سنار، القضارف والبحر الأحمر.

وأضاف أن المعينات المتوفرة من الإمداد الطبي ومعينات المعمل التشخيصية كافية، وهناك المزيد في طريقه للبلاد عبر وسائل النقل المختلفة بدعم من الحكومة والمنظمات والشركاء وجهود الدول الشقيقة.

كانت اللجنة العليا للطوارئ اتخذت إجراءات خلال الأسبوع الماضي شملت تعليق الدراسة بالفصول النهائية بالمرحلتين الابتداثية والثانوية.