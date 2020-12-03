خطوات تشغلين بها وقت فراغ المراهق..مع التفصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 ديسمبر 2020 07:43 مساءً -

المراهقون هم أكثر فئة معاناة من الملل والتأفف،خاصة في اشهرالأجازات في فصل الصيف، والمعروف أن الملل إن سيطر على الإنسان بعامة فقد الرغبة في العمل والعطاء والإنجاز، فدمر نفسه وضاعت ذاته، وموضوعنا ؛ أن وقت الفراغ لدى المراهق يضيع هباء..ساعات كانت أو يوما كاملا ، و من الصعب عليه - وحده- استغلاله، وهنا يأتي دور الآباء. معنا الدكتورة ماجدة مصطفى الأستاذة بكلية أصول التربية بحلوان للتوضيح

المراهق واستغلال وقت الفراغ

علامات الإحساس بالملل عند المراهق

ملل المراهق لكثرة وقت فراغه

يرتبط الملل غالباً بكثرة أوقات فراغ المراهق؛ وهذا يرجع إلى طبيعته وقدرته على معرفة ذاته، ما يسعده وما يسبب له الملل، إلى جانب أسلوب تربيته بالمنزل، ونظرة الوالدين لمرحلة المراهقة

علامات الإحساس بملل وقت الفراغ تظهر جسدياً على الشاب في شكل خمول وتكاسل ورغبة في العزلة، ولكن العلامات النفسية والعاطفية والاجتماعية غير ملحوظة، ورغم ذلك هي التي تسبب المشاكل في علاقة الأسرة بابنها

أكثر ما يحتاجه المراهق أمام هذه المشكلة هو: المسامرة ووقوف الوالدين بجانبه خلال الصعوبات التي تواجهه، بل عليهم أن يشرحوا لابنهم المراهق مدى إدراكهم لصعوبة مرحلة المراهقة ومشاكلها التي يمر بها

فوائد استغلال أوقات الفراغ

استغلال وقت الفراغ ..يزيد المراهق ثقة

الوقت ثمينٌ في حياة كل إنسان، ولذلك على المراهق أن يستغلّ كلّ دقيقة من حياته ويستفيد من أوقات فراغه؛ فإذا استغلّ الفراغ أفضل استغلالٍ، ومارس فيه العديد من الأنشطة المفيدة، وتدرّب على المهارات التي تقوّي شخصيّته، حقّق الكثير من الفوائد.

أولاً: يُعطي استغلال وقت الفراغ شعوراً عالياً للمراهق بالثقة بالنفس، وأنّه قادرٌ على الإنجاز والعطاء في أيّ وقت، فيُقدّر ذاته، وترتفع معنويّاته

ثانيا: يستطيع المراهق في وقت فراغه أن يكشِف عن هواياته، وأهمّ الأنشطة المُحبَّبة لديه، والتي يرغب في تطويرها والاستمتاع بها

ثالثا: المعروف أن شخصية الفرد تظهر وتتضح معالمها في أوقات فراغه والأنشطة التي يُمارسها؛ فيُقدّر ذاته، ويعبّر عنها بالطرق التي يراها مناسبةً

رابعا: يُتيح الوقت الطويل- الأجازات- الفرصة للمراهق لتعلُّم مهاراتٍ عديدةٍ قد لا يجدها في ساعات دراسته الطويلة، وبهذا يُحقّق الذات ويُنمّيها بشكلٍ إيجابيّ

خامسا: وقت الفراغ يُظهر التحدّي الحقيقيّ عند المراهق؛ وتتضح قدرته باستغلاله لأوقاته جميعها ، حتّى أوقات الفراغ لديه تكون محسوبةً بدقّةٍ، ويستغلّها فيما هو مفيدٌ له، ولطموحه وتطلّعاته المستقبليّة

سادسا: عند استغلال المراهق لوقته؛ فإنّه سيجد الوقت الكافي للراحة والاسترخاء بشكلٍ منظّم، وتحسين العلاقات الاجتماعيّة من خلال الأنشطة الجماعيّة التي تهدف إلى الترويح عن النفس، والتّرفيه

أخيرا: استغلال المراهق لوقت الفراغ بشكل جيد ومفيد، يُخفّف ضغوطات الدراسة المتواصل، ويُجدّد النشاط والحيويّة؛ لمواصلة ساعاتٍ جديدةٍ من الدراسة أو العمل الشاقّ

أهمية دور الآباء في مساعدة أبنائهم..المراهقين

دور الآباء في توجيه المراهق

على الآباء عدم ترك الابن حتى يصل إلى مرحلة الفراغ الباعث الأول للملل، بمحاربته وتفادي الروتين الحياتي إن أمكن، وملء أوقات الفراغ بالجديد كل يوم؛ بتغيير ديكور غرفته كل فترة، ومشاهدة أفلام جديدة وهادفة معاً.

ما المانع من الذهاب لتناول وجبة ما بأحد المطاعم، قضاء عطلة نهاية الأسبوع في مكان مبتكر، دفع الابن للاستيقاظ مبكراً ولعب رياضته المفضلة ليصبح نهاره نشيطاً، أن يطلب منه المساعدة في العمل خارج المنزل أو بداخله إن أمكن.

وقت الفراغ يدفع المراهق إلى الكثير من التصرفات الخاطئة؛ مثل التعاطي والتدخين ومشاركة أصحاب السوء أفعالهم، كما أنه يزيد من رفض المراهق وتمرده على أوامر الوالدين في الإصلاح وحسن التنشئة.

يمكن شغل وقت الفراغ.. ثقافيا

شغل الوقت ثقافياً: ويكون بزيارة المتاحف، المسرح، قراءة القصص الكتب والروايات، مشاهدة الأفلام العالمية الشائعة، مع مناقشته فيما يفعل وإتاحة الفرصة للابن لتقديم وجهة نظره فيما يقرأ ويشاهد.

شغل الوقت رياضياً: ويبدأ بالالتحاق بأحد النوادي الرياضية، ومحاولة ممارسة لعبة محببة للابن مع المواظبة من جانب الأهل على تشجيع الابن على الالتزام بساعات التدريب الجمعي، بعد ذلك الأثر سيكون مفيداً وجذاباً للابن نفسياً وجسمياً واجتماعيا.

أمام إحساس المراهق بالفراغ والملل ومع قدرته على كيفية الاستفادة من وقت فراغه على الأم أن تدفعه لكتابة مذكرات يومية لتصبح مساحته - أو مساحتها- الخاصة تعبر فيها بمنتهى الصراحة عن نفسها ومشاعرها المختلطة.

الفراغ يشعر الابن بالملل

مع تقنيات الجوال الحديثة يمكن للابن التصوير والاحتفاظ بالصور؛ مما يسبب له سعادة غامرة تخرجه من مشاعر الضيق والقلق والملل، أن يجرب الغناء، وتتعلم الفتاة المراهقة الطبخ أو التطريز، أو التريكو.

الفراغ العاطفي أكثر ما يؤثر على الصحة النفسية للمراهق ويشعره بالملل الذي يتطور إلى كآبة وحزن وتشاؤم وشرود ذهني، وأحلام يقظة، إضافة إلى رغبته في الانعزال والانجرار إلى بعض الآفات الاجتماعية.

المراهقة ولادة جديدة للابن

إن لم يسع الوالدان بجدية إلى تهيئة الابن المراهق لكيفية استغلال وقت فراغه، وإبعاده عن الأضرار النفسية والاجتماعية والدراسية التي تتبع هذه الحالة فسيغرق الابن في مشاكل وعادات وأصحاب سوء لن يحمد عقباهم.

المراهقة مرحلة جديدة وهامة في حياة الابن، أشبه بالولادة الجديدة. فإن لم يتعود على عادات صحية وتربوية سليمة فسيفقد الكثير من المواصفات التي تؤثر عليه مستقبلاً في جميع مناحي حياته.