لا يمكن ملاحظتها بسهولة..أعراض تشير إلى إصابتك بمرض في الكلى

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 ديسمبر 2020 07:17 مساءً - غالباً ما يشار لإصابات الكلى باسم “المرض الهادىء”، بسبب عدم وجود أعراض ملحوظة ويسهل تمييزها، ومعظم الأشخاص لا يمكنهم اكتشاف اصابتهم بهذه الأمراض إلا في مرحلة متقدمة.

تعد أمراض الكلى إحدى المشكلات الرئيسية التي يعاني منها الأشخاص في الوقت الحاضر، إلا أن الأعراض لا يمكن ملاحظتها بسهولة، لذا يعرف 10 % فقط من الأشخاص المصابين بالكلى أنهم مصابون بالفعل، وعادة ما تحدث أمراض الكلى نتيجة عدة أسباب مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والتاريخ العائلي للإصابة بالفشل الكلوي.

ويمكن علاج أمراض الكلى مبكرًا إذا تمت معرفة الإصابة مبكرًا، إلا أن الأعراض والعلامات، لن تكون واضحة تمامًا، لذلك يجب مراقبة أي تغييرات تحدث في الجسم بانتظام، وفيما يلي بعض الأعراض الشائعة لأمراض الكلى:

التعب الشديد

يمكن أن تؤدي الاضطرابات في وظائف الكلى إلى تراكم السموم والشوائب في الدم، وهو ما يسبب التعب الشديد و التأثير على النشاط اليومي وعدم التركيز في العمل، إلى جانب ذلك، يمكن أن يكون فقر الدم سببا رئيسيا للشعور بالخمول.

مشاكل في النوم

عندما لا تقوم الكلى بتنقية السموم بشكل صحيح، فإنها تبقى في الدم، وهو ما يسبب مشاكل أثناء النوم بشكل يومي.

جفاف الجلد والحكة

يعتبر جفاف الجلد والحكة أحد الأسباب الرئيسية لمشاكل الكلى، وتتأثر نسبة الفيتامينات والمغذيات في الدم بسبب عدم التنقية السليمة للدم؛ مما يتسبب في جفاف البشرة والحكة باستمرار.

كثرة التبول

إذا كنت تذهب إلى الحمام بشكل متكرر، خاصة في الليل، فقد يكون ذلك علامة على وجود مرض في الكلى؛ بسبب تأثيرها على عملية تنقية السموم، ويمكن أن يكون هذا أيضًا علامة على وجود عدوى في البول.

تعمل الكلى السليمة على الحفاظ على خلايا الدم الحمراء في الجسم أثناء تصفية الدم من الفضلات، إلا أن الكلى التالفة لا يمكنها تنقية الخلايا بشكل صحيح وقد تبدأ خلايا الدم في التسرب إلى البول.

إذا لاحظت أن البول يحتوي على فقاعات زائدة أو رغاوي، يعتبر ذلك علامة على الإصابة بمرض الكلى؛ بسبب كثرة البروتين الموجود في البول.

انتفاخ العين

بسبب قيام الكلى بتسريب الكثير من البروتين في البول، يمكن أن يحدث انتفاخ حول العين.

ضعف الشهية

إذا كان لديك شهية سيئة وتعاني من تشنج العضلات، فينبغي معرفة أن ذلك ربما يحدث بسبب كثرة السموم في الدم وانخفاض مستويات الكالسيوم والفوسفور.