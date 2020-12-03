شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تمنح إذن استخدام طارئ لمرشح لقاح كورونا نهاية الشهر لبدء التطعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور رانديب غوليريا، مدير معهد عموم الهند للعلوم الطبية إن عددًا قليلاً من لقاحات فيروس كورونا فى الهند فى المرحلة النهائية من التجارب، مشيرا إلى أنه يأمل أنه بحلول نهاية ديسمبر، أو أوائل الشهر المقبل، يتم منح تصريح استخدام الطوارئ من السلطات التنظيمية الهندية مع لقاح، ثم تستخدم لتطعيم عامة الناس، وفقا لتقرير لصحيفة time now news.

وأضاف أن هناك معطيات كافية متاحة تفيد بأن اللقاحات آمنة، وأن سلامة وفاعلية اللقاحات لا تتعرض للخطر على الإطلاق تم إعطاء اللقاح حتى الآن في البلاد من 70الف إلى 80 ألف متطوع ولم تظهر عليهم آثار سلبية خطيرة وأضاف أن البيانات تظهر أن اللقاح آمن على المدى القصير.

تشمل اللقاحات قيد التجربة حاليًا في الهند لقاح كورونا من إنتاج جامعة أكسفورد والذى تملكه شركة استرازينيكا، والذي يتم إنتاجه واختباره من قبل معهد المصل في الهند، واللقاحات الأخرى التي يتم اختبارها في الهند هى Sputnik V الروسى، والتي تخضع حاليًا للتجارب في مختبرات الدكتور ريدي. تمت الموافقة على اللقاح للاستخدام العام في روسيا في أغسطس ومع ذلك، لا تزال تجارب اللقاح جارية في مواقع متعددة حول العالم.

ولقد أثبت كوفاكسين الهندى، الذى طورته شركة Bharat Biotech أنه لقاح فعال وآمن حتى الآن، تجرى تجارب المرحلة الثالثة من اللقاح في مواقع متعددة داخل الهند.

على الصعيد العالمى، المملكة المتحدة لديها أول دولة في العالم توافق على استخدام لقاح فايزر كورونا المرشح للوقاية من فيروس كورونا.

مع وجود أكثر من 200 لقاح مرشح قيد التطوير في جميع أنحاء العالم ، تستمر حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الارتفاع أصيب أكثر من 64 مليون شخص بالفيروس حتى الآن ، وفقد حوالي 1.49 مليون شخص حياتهم بالفعل بسبب الفيروس.