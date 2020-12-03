ليبيا تسجل 762 إصابة جديدة و12 وفاة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الخميس، ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات من جديد بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إنه تم تسجيل 762 إصابة جديدة، و12 وفاة، وشفاء 592 حالة، خلال 24 ساعة.
وأوضح أن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 325 إصابة و351 حالة شفاء، و3 حالات وفاة.
وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 84 ألفًا و849 شخصًا، بينهم 28 ألفًا و333 حالة نشطة، ووفاة 12 ألفا و12 شخصا.
وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يوميًا.
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