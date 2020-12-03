متى تظهر أعراض فيروس كورونا؟

الخميس 3 ديسمبر 2020

كشف الطبيب المصري أمجد الحداد استشاري أمراض الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن تظهر من أول يوم إصابة ويمكن أن تظهر بعد عدة أيام.



وأشار إلى أنه لا يجب إجراء فحوصات الكشف عن الفيروس سواء للأشعة المقطعية على الصدر أو التحاليل في اليوم الأول للأعراض بل يجب إجراؤها بعد مرور 4 أيام من ظهورها.

وأشار إلى أنه في حالة ظهور أعراض الإصابة وتم إجراء مسحة وكانت نتيجتها سلبية فيجب الخضوع للعزل الصحي لمدة 10 أيام تحسبا لوجود خطأ في نتيجة المسحة بينما إذا كانت إيجابية فهي نتيجة صحيحة وفق موقع فيتو.

وأوضح أنه في حالة ظهور أعراض بسيطة من الفيروس يمكن ألا يظهر في نتيجة الأشعة المقطعية على الصدر، مشددا على أنه في كل الأحوال يجب ارتداء الكمامة والعزل الصحي والإجراءات الاحترازية لمنع نقل العدوى للآخرين.

وأشار إلى أنه خلال الفترة الأخيرة يمكن أن تتشابه أعراض الإصابة بالبرد والكورونا والإنفلونزا لذا يجب على المصاب بالانفلونزا التعامل على أنها اشتباه كورونا لحين اختفاء الأعراض.

ولفت إلى أنه يوجد مصابون بأعراض بسيطة منها فقدان حاستي الشم والتذوق والكحة، لافتا إلى أنه يمكن أن تأتي الإصابة بعرض واحد فقط منهم أو بعدة أعراض أو بدون أعراض.

وأكد أن الأعراض الشديدة منها ألم شديد في الجسم وارتفاع في درجة الحرارة وفقدان حاستي الشم والتذوق وتكسير في العظام.

وأضاف أنه يجب أخذ الحذر عند ظهور أي عرض من خلال الالتزام بالعزل الصحي حتى لو لم يوجد ارتفاع في درجة الحرارة وفقدان حواس الشم والتذوق فقط.

وأشار إلى أنه في حالة ظهور أعراض بسيطة يمكن فك العزل بعد 10 أيام، لافتا إلى أنه يجب تناول الزنك وفيتامين د والبنادول وفي حالة زيادة الأعراض الالتزام بتناول البروتوكول العلاجي كاملا تحت إشراف الطبيب المعالج.

وأوضح أنه يمكن إجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن كورونا بعد 4 أيام من الأعراض، وأوضح أن المصاب بدون أعراض هو شخص معدٍ ويمكن أن يعدي الآخرين لذا يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.