أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود ويسجل 803 جنيهات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زادت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الخميس، متأثرة بصعود أسعار المعدن الثمين عالميا.

وارتفع سعر الجرام عيار 24 الخميس مسجلا 917.75 جنيه، وفقا لتجار، وعن سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في مصر) فقد سجل 803 جنيهات.



وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 688.25 جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق ومتاجر "الصاغة"، حيث تتراوح قيمة المصنعية بين 30 و60 جنيها، بحسب نوعية المشغولات الذهبية والعيارات.

الذهب الاقتصادي

وهبط سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 535.25 جنيه، وسعر جرام عيار 12 لـ458.75 جنيه.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

بينما ارتفع سعر الأوقية (الأونصة) في مصر ليسجل 1840 دولارا، أما سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) فتراجع إلى 6424 جنيها.

وعالميا ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع، بالتزامن مع انخفاض الدولار لأدنى مستوى في عدة سنوات.

وانخفض الدولار بفعل آمال بتوزيع لقاح لفيروس كورونا قريبا، وواصل المستثمرون متابعة تطورات اتفاق تحفيز في الولايات المتحدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1832.11 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 24 نوفمبر/تشرين الثاني عند 1837.01 دولار.

وارتفع الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3% إلى 1836.20 دولار.

وأخفق الأعضاء الجمهوريون والديمقراطيون في الكونجرس في الاتفاق على حزمة جديدة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا، بيد أن هناك مؤشرات أولية على أن اقتراحا بقيمة 908 مليارات دولار يحظى بموافقة الحزبين قد يكسب قوة دفع كأداة تفاوض.

دعم الذهب

وقال مايكل لانجفورد المدير التنفيذي لدى شركة الاستشارات إيرجايد إن محادثات التحفيز لا سيما تلك التي تحظى بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي ستدعم الذهب في الأمد القصير إذ أنها ستضعف على الأرجح الدولار الأمريكي.

وأضاف أن التفاؤل بشأن لقاح لكوفيد-19 قد يكون له تأثير محدود على المعدن الأصفر مستقبلا، إذ إن الأسواق وضعت معظمه في الحسبان.

ورحب خبراء الصحة في الولايات المتحدة بموافقة طارئة في بريطانيا على لقاح تطوره فايزر، في مؤشر على أن الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة سرعان ما ستقتفي أثرها.

ودفعت آمال التحفيز وإحراز تقدم بشأن اللقاح الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى في عامين ونصف العام، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.7% إلى 23.94 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.3% إلى 1011.72 دولار ولم يطرأ تغير يُذكر تقريبا على البلاديوم عند 2398.13 دولار.