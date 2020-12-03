شكرا لقرائتكم خبر عن «التلقيح الإصطناعي في الحيوانات المزرعية» دورة تدريبية بـ«زراعة الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم كلية الزراعة في جامعة الاسكندرية بالشاطبى، دورة تدريبية علمية بعنوان «التلقيح الإصطناعي في الحيوانات المزرعية والفحص التناسلي باستخدام السونار»، خلال الفترة من 15 وحتى 19 ديسمبر الجارى.

وقال الدكتور خير الدين مصطفى الأزرق، أستاذ مساعد فسيولوجيا الحيوان، مقرر الدورة التدريبية، المدير التنفيذى لوحدة الألبان واللحوم في الكلية، أن الدورة تتضمن خلال أيام الانعقاد 7 محاضرات علمية متخصصة هي «تعريف التلقيح الإصطناعى وأهميته وطرق جمع السائل المنوي من الطلائق» و«تقييم السائل المنوي واهم الاختبارات الروتينية الدورية» و«تخفيف السائل المنوى وطرق حفظه وعملية التلقيح الإصطناعى» و«طرق تشخيص الحمل في الحيوانات المزرعية والفحص التناسلي باستخدام جهاز الموجات الفوق صوتية (السونار)، وأمراض نقص الخصوبة وطرق علاجها في الحيوانات المزرعية وتدريب عملى على جمع السائل المنوى وكيفية تقييمه واستعمال المخففات المختلفة وصبغ وفحص بعض عينات السائل المنوي.

وأوضح «الأزرق» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن التلقيح الإصطناعى في الحيوانات المزرعية من التقنيات والتطبيقات التناسلية الهامة والحيوية بمزارع الإنتاج الحيواني، خاصة مزارع الألبان المتخصصة ذات الأعداد المرتفعة، مشيرا إلى أن لهذه التقنية العديد مميزات عديدة من بينها، نشر الصفات الوراثية الممتازة لطلائق مختبرة على أكبر عدد ممكن من الإناث، ومكانية الحصول على سائل منوى من طلائق مرتفعة القيمة الوراثية والتي قد لا تتوفر لدى صغار المربيين، وتوفير كمية من اللحوم الحمراء من فائض الطلائق الممكن توفيرها نتيجة عدم الحاجة لاقتناء هذه الطلائق وتوفير تكلفة إيواء تلك الطلائق بالمزرعة، وتلافى انتقال الأمراض التناسلية بين الذكور والإناث، كما يتم تنظيم مواعيد الولادات بقدر الإمكان وترتيب العمل بشكل جيد وتوفير الكثير من الجهد والمال.

وأشار إلى أن الفحص التناسلي باستخدام جهاز الموجات الفوق صوتية يمثل أهمية كبرى بمزارع الإنتاج الحيواني، حيث أصبح من أهم الركائز الرئيسية والتى لا غنى عنها في مزارع الألبان والتى تساعد على التعرف الدقيق على الحالة التناسلية للقطيع، مثل الكشف المبكر على الحمل وتشخيص المشاكل التناسلية وبالتالي التعامل الصحيح مع الحيوانات.