شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تبدأ التطعيم الجماعى للقاح سبوتنيك v المضاد لكورونا مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أغسطس الماضى أصبحت روسيا أول دولة فى العالم تسجل رسميًا لقاح فيروس كورونا المسمى Sputnik V، وكانت أيضًا واحدة من أوائل الدول التى قدمت طلبًا إلى منظمة الصحة العالمية (WHO) للتأهيل المسبق للقاح مضاد لكورونا، وهى الآن جاهزة لتسجيل رقم قياسى آخر بأن تكون أول دولة تبدأ التطعيم الجماعى لكورونا.

وذكر موقع "Thehealthsite"، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أصدر تعليماته للحكومة ببدء تطعيمات واسعة النطاق ضد فيروس كورونا الأسبوع المقبل، قائلا فى اجتماع عبر الإنترنت مع نائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا ومسئولين كبار آخرين، إن المجموعات المعرضة للخطر، بما فى ذلك العاملين فى المجال الطبي والمعلمين، ستكون أول من يحصل على اللقاح.



روسيا وتطعيم كورونا

وتهدف روسيا إلى إنتاج مليوني جرعة لقاح في الأيام المقبلة، وبحسب التقرير، فأن جميع الاستعدادات للتطعيم ستنتهي هذا الأسبوع وأن التطعيم سيكون طوعياً ومجانياً.

وقال وزير الدفاع سيرجي شويغو الأسبوع الماضي، إن التطعيمات للقوات الروسية بدأت بالفعل بخطط لتغطية 80 ألف جندي بحلول نهاية العام، وأن 400 ألف جندي إضافي سيكونون في الطريق.

ووافقت روسيا حتى الآن على لقاحين مضادين لكورونا، وهما Sputnik V وEpiVacCorona، ومن المقرر أيضًا استكمال التجارب السريرية الثالثة بحلول نهاية عام 2020، وتم تطوير EpiVacCorona بواسطة مركز أبحاث الدولة فيكتور لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية في روسيا.

سبوتنيك V أول لقاح مسجل في العالم

منحت روسيا الموافقة التنظيمية لـ Sputnik V ، اللقاح الذي طوره معهد أبحاث جماليا الروسي ، في أغسطس ، لتصبح أول دولة في العالم تسجل لقاحًا لفيروس كورونا للاستخدام.

فى أكتوبر ، قدم صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) طلبات التسجيل السريع بموجب قائمة استخدام الطوارئ (EUL) والتأهيل المسبق للقاح Sputnik V ضد كورونا إلى منظمة الصحة العالمية.

ويحتوى Sputnik V على نمطين مصليين لفيروس غدي بشري مع مستضد S من فيروس كورونا لتحفيز استجابة مناعية في الجسم.

وفي الشهر الماضى أعلنت روسيا أن Sputnik V فعالة بنسبة 95% وستكلف أقل من اللقاحات المنافسة، وقال صندوق الثروة السيادي الروسي إن اللقاح ذى الجرعتين سيكون أقل من 20 دولارًا للفرد للأسواق الدولية مع تكلفة أقل من 10 دولارات لكل جرعة.