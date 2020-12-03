أطعمة ومشروبات يجب تجنبها عند الإصابة بالتهاب المفاصل 

التهاب المفاصل هو حالة صحية شائعة تنطوي على التهاب مزمن في مفاصلك. يسبب الألم وتلف المفاصل والعظام وأجزاء الجسم الأخرى حسب النوع.

تظهر الأبحاث أن التدخلات الغذائية، مثل التخلص من بعض الأطعمة والمشروبات، قد تقلل من شدة الأعراض لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل.

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السكريات المضافة

يجب أن نحد من تناول السكر مهما كان الأمر، توجد السكريات المضافة في الحلوى والصودا والآيس كريم والعديد من الأطعمة الأخرى، بما في ذلك العناصر الأقل وضوحًا مثل صلصة الشواء.

لاحظت دراسة أجريت على 217 شخصًا مصابًا بالتهاب المفاصل الروماتويدي أنه من بين 20 نوعًا من الأطعمة، كانت المشروبات الغازية المحلاة بالسكر والحلويات هي الأكثر.

علاوة على ذلك، فإن المشروبات السكرية مثل الصودا قد تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.

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على سبيل المثال، في دراسة أجريت على 1209 بالغين تتراوح أعمارهم بين 20 و 30 عامًا، كان أولئك الذين شربوا المشروبات المحلاة بالفركتوز 5 مرات في الأسبوع أو أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل بثلاث مرات من أولئك الذين تناولوا القليل من المشروبات المحلاة بالفركتوز أو بدونها.

اللحوم المصنعة والحمراء

تربط بعض الأبحاث اللحوم الحمراء والمعالجة بالالتهابات، مما قد يزيد من أعراض التهاب المفاصل.

وجدت الدراسة التي أجريت على 217 شخصًا مصابًا بالتهاب المفاصل الروماتويدي أيضًا أن اللحوم الحمراء تزيد أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي سوءًا. بالإضافة إلى ذلك، توصلت دراسة أجريت على 25630 شخصًا إلى أن تناول اللحوم الحمراء بكثرة قد يكون عامل خطر للإصابة بالتهاب المفاصل الالتهابي .

على العكس من ذلك، فقد ثبت أن الأنظمة الغذائية النباتية التي تستبعد اللحوم الحمراء تحسن أعراض التهاب المفاصل.

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الأطعمة المصنعة

عادةً ما تكون العناصر فائقة المعالجة مثل الوجبات السريعة وحبوب الإفطار والسلع المخبوزة غنية بالحبوب المكررة والسكر المضاف والمواد الحافظة والمكونات الأخرى التي قد تسبب الالتهاب، وكلها قد تؤدي إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل.

تشير الأبحاث إلى أن الأنظمة الغذائية الغربية الغنية بالأطعمة المعالجة بشكل كبير قد تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

زيوت نباتية

قد تؤدي النظم الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من دهون أوميجا 6 وقليلة دهون أوميغا 3 إلى تفاقم أعراض هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي.

قد يؤدي تقليل تناول الأطعمة الغنية بدهون أوميجا 6 ، مثل الزيوت النباتية، مع زيادة تناولك للأطعمة الغنية بالأوميغا 3 مثل الأسماك الدهنية إلى تحسين أعراض التهاب المفاصل.

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الأطعمة الغنية بالملح

قد يكون تقليل الملح خيارًا جيدًا للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل. تشمل الأطعمة الغنية بالملح الروبيان والحساء المعلب والبيتزا وأنواع معينة من الجبن واللحوم المصنعة والعديد من العناصر المصنعة الأخرى.

وجدت دراسة على الفئران أن التهاب المفاصل كان أكثر حدة في الفئران التي تغذت على نظام غذائي غني بالملح مقارنة بتلك التي تتبع نظامًا غذائيًا يحتوي على مستويات ملح طبيعية.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت دراسة أجريت على الفئران لمدة 62 يومًا أن اتباع نظام غذائي منخفض الملح يقلل من شدة التهاب المفاصل الروماتويدي، مقارنة بنظام غذائي غني بالملح.

كان لدى الفئران التي تتبع نظامًا غذائيًا منخفض الملح انهيار أقل في الغضاريف وتدمير للعظام، فضلاً عن علامات التهابية أقل، مقارنة بالفئران التي تتبع نظامًا غذائيًا عالي الملح.

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