توقعات بصدور أول تصاريح لقاح كورونا في الاتحاد الأوروبي نهاية ديسمبر

الخميس 3 ديسمبر 2020

أعلنت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل أنها تتوقع صدور أول تصاريح لمصل كورونا في الاتحاد الأوروبي في نهاية ديسمبر الجاري.



جاء ذلك بعد مشاورات أجرتها ميركل مجددا مع رؤساء حكومات الولايات مساء أمس الأربعاء لبحث تطورات وضع وباء كورونا.

وأضافت ميركل أنه لهذا السبب فإنه من المهم أخذ الاستعدادات لهذا على نطاق واسع، مشيرة إلى أن الولايات تبذل جهودا كبيرة من أجل بناء مراكز التطعيم المحلية المنصوص عليها.

وتابعت ميركل أن لجنة التطعيم الدائمة ستقوم بتدقيق توجيهاتها فيما يتعلق بتحديد سلسلة التطعيمات، وقالت ميركل إن وزارة الصحة ستصدر مرسوما بناء على هذا الأساس.