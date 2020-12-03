متلازمة الموهوب.. الأعراض وأسباب الإصابة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد متلازمة الموهوب هي حالة من الحالات النادرة التي تصيب الأشخاص الذين يعانون من مرض التوحد أو من يعانون من بعض الاضطرابات العقلية.

ويكون المصابون بمتلازمة الموهوب لديهم قدرات خاصة وعبقرية غير متكافئة مع حالة الإعاقة لديهم، وفيما يلي نتعرف على متلازمة الموهوب وكيفية الإصابة بها وعلاجها..





متلازمة الموهوب

يوجد بعض الأشخاص الذين لديهم نوع من الإعاقة العقلية، ولكن يتميزون بقدرات ومواهب غير عادية في بعض المجالات، حيث قد يكون معدل الذكاء لديهم منخفضا أو يكونون مصابين بالتوحد.

كما تجد المصابين بمتلازمة الموهوب لديهم قدرات في الفن أو الموسيقى أو الرياضيات والقدرة على حساب التواريخ وتذكرها، أو قدرات خاصة في المهارات الميكانيكية.

يتمتع المصابون بهذه المتلازمة بذاكرة قوية حيث تكون لديهم القدرة على تذكر وحفظ الكثير من الإحصائيات الرياضية والبيانات المختلفة بسرعة فائقة.

قد يظهر المصاب بمتلازمة الموهوب هادئا مع عدم قدرته على التواصل مع الآخرين في بعض الأحيان، ولكنه لديه القدرة على التفوق الزائد في مجال محدد، حيث قد يمكنه القراءة بسرعة كبيرة في وقت محدود جدا، أو حل الألغاز والشفرات، وحفظ الأرقام وحسابها بطريقة سريعة جدا حتى وإن كانت عمليات حسابية معقدة للغاية.





أسباب الإصابة بمتلازمة الموهوب؟

الدراسات التي أقيمت على المصابين بمتلازمة الموهوب أثبتت أن عادة يتم الإصابة بها منذ الولادة أو ترجع إلى بعض العوامل الوراثية، حيث يصاب الشخص ببعض المشكلات في الجهاز العصبي، مثل حدوث تلف في النصف الأيسر من الدماغ.

وقد تحدث متلازمة الموهوب بسبب الإصابة بطيف من أطياف التوحد، حيث تتسبب في منح المصاب بها ذكاء غير متوقع، ووجود موهبة عبقرية في أحد المجالات.

كما قد يتم التعرض إلى الإصابة بمتلازمة التوحد عند الأطفال والكبار، والتي تكون مكتسبة نتيجة تعرض الدماغ إلى الإصابات مما يؤدي إلى اكتساب بعض القدرات الخاصة.

المصابون بمتلازمة الموهوب أكثرهم من الذكور، حيث أثبتت دراسة ذكرها موقع "medical news today" أن الذكور يتعرضون للإصابة بمتلازمة الموهوب أكثر 6 مرات من الإناث.





علاج متلازمة الموهوب

متلازمة الموهوب لا تحتاج إلى علاج أو تدخل طبي، ولكنها تحتاج إلى تحفيز لتطوير قدرات ومهارات المصاب بها، والبحث عن كيفية استفادة الشخص المصاب بهذه الموهبة والدعم من المحيطين به.