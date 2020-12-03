شكرا لقرائتكم هكذا تم تغيير 4 آلاف قطعة رخام في المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قامت الإدارة العامة للمشاريع التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خلال فترة تعليق العمرة والصلاة في المسجد الحرام بسبب جائحة كورونا، بتغيير أكثر من 4000 قطعة رخام في توسعة الملك فهد والمسعى، وتجهيز مصلى الإمام، وإصدار 437 رخصة عمل.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمشاريع بشؤون الحرمين، المهندس عمار الأحمدي، أن قطع الرخام المركبة في المسجد الحرام خلال فترة الجائحة 4002 قطعة بمساحة إجمالية تقدر بـ 1849 مترًا مربعًا، منها 3302 في توسعة الملك فهد، و700 قطعة في المسعى.

وذكر أن التوسعة والمسعى تم تقسيمها أثناء أعمال التركيب إلى 18 منطقة، وبلغت المنطقة الأولى في توسعة الملك فهد 160 قطعة، والمنطقة الثانية 458، والمنطقة الثالثة 537، والمنطقة الرابعة 409، والمنطقة الخامسة 410، والمنطقة السادسة 571، والمنطقة السابعة 415، والمنطقة الثامنة 307، والمنطقة التاسعة 35.

وأضاف أنه تم تركيب 41 قطعة في المنطقة الأولى للمسعى، والمنطقة الثانية 63، والمنطقة الثالثة 104، والمنطقة الرابعة 93، والمنطقة الخامسة 62، والمنطقة السادسة 74، والمنطقة السابعة 83، والمنطقة الثامنة 89، والمنطقة التاسعة 91.

وقال الأحمدي يتميز الرخام بأنه خالٍ من التشققات والتسوس، ويبلغ سمكه 3 سم، وقد أشرف على تركيبه، وتجهيز مصلى الإمام 15 مهندساً من منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي يعملون على مدار الساعة.

وأكد الأحمدي أن أعمال التركيب تمت عبر إزالة الرخام القديم مع الحفاظ عليه، وتنظيف مساحة العمل، وقد روعي أثناء خلط المواد عدم إضافة التربة العادية لضمان عدم اصفراره مستقبلاً، وجرى تركيب فاصل التمدد من السيليكون لحماية الرخام من اختلاف النسب، كذلك تم التأكد من اتجاهه للقبلة ليستدل به المصلون.

وأضاف الأحمدي: "تم نقل مصلى الإمام إلى الدور الأرضي، والاستفادة من فترة إيقاف العمرة والعمل في تجهيز مصلى الإمام والذي قسم إلى أجزاء، وخلال 18 يوماً جُهز المصلى، وتم تركيب 248 مترا مربعا من الجبس بورد، مع إنهاء أعمال الدهان، ويحتوي المصلى على 38 سماعة، و7 نجفات، و7 وحدات دولابية للتكييف، و140 وحدة إنارة، و27 مخرج تكييف سطحي.