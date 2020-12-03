شكرا لقرائتكم خبر عن تغير حاسة الشم والتذوق يؤثر على الصحة النفسية للناجين من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أجراها فريق من العلماء من المملكة المتحدة، أن فقدان حاسة التذوق والشم بعد الإصابة بفيروس كورونا ، يؤثر سلبًا على نوعية الحياة والرفاهية النفسية لأولئك الذين يتعافون ولكن يعانون من استمرار هذه الأعراض.

ووفقا للدراسة الحالية المنشورة على موقع ما قبل الطباعة medRxiv ، فإن حوالي 56٪ من المرضى يصابون بأحاسيس غير طبيعية بالرائحة، بما في ذلك الباروسميا (الكشف عن الرائحة المشوهة) والوهمية (شم الروائح غير الموجودة في الواقع)، بعد العدوى الفيروسية، ومن المعروف أن مثل هذه التشوهات في الرائحة تعطل جودة الحياة بشكل عام ، حيث يعاني معظم المرضى من الروائح الكريهة باستمرار.



التأثير النفسى على فقدان الشم والتذوق

كما تم التعرف على فقدان حاسة الشم والتذوق كأعراض شائعة لدى مرضى COVID-19. على الرغم من أن غالبية المرضى يستعيدون الإحساس في غضون أسابيع من الإصابة، إلا أن حوالي 10 ٪ من المرضى أبلغوا عن حدوث مضاعفات طويلة المدى، بما في ذلك الوهم البصري ، والباروسميا ، وخلل الذوق (الإحساس المشوه بالذوق) ، والتغيير الكيميائي (الحساسية الكيميائية).

لمعالجة تأثير اختلال حاسة الشم والذوق المرتبط بـ COVID-19 ، سجل علماء الدراسة الحاليون ما مجموعه 9000 عضو في مجتمع Facebook عبر الإنترنت، وأجريت الدراسة في الفترة من 24 مارس إلى 30 سبتمبر 2020.

قام العلماء في البداية بتحليل منشورات وتعليقات جميع المشاركين على Facebook ، ثم طلبوا من المشاركين بعد ذلك تسجيل تجاربهم الشخصية حول الإدراك الحسي المتغير.

اللافت للنظر أن نتائج الدراسة سلطت الضوء على التأثير الواسع لفقدان حاسة الشم / التذوق على الجودة العامة للحياة والرفاهية النفسية لعدد كبير من الأفراد المتعافين من مرض كوفيد -19.

حيث أفاد غالبية المشاركين أنهم يواجهون صعوبة في فهم وتفسير وإدارة حاسة الشم والتذوق المتغيرة، وكانت الحقيقة الأكثر إثارة للحيرة هي الظهور المفاجئ لمثل هذه الأعراض.

وشعر العديد من المشاركين بأنهم يعيشون مع "مرض غير مرئي" ، مما أدى إلى اضطراب كبير في أنشطتهم اليومية الروتينية، وبالنسبة لبعض المرضى ، كان هناك تباين يومي في شدة الأعراض.

كما ذكر العديد من المشاركين، كان أحد أكبر التحديات هو شرح الجوانب العاطفية لفقدان حاسة الشم والتذوق للآخرين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الطبيعة غير المرئية للأعراض.

ومن ثم ، أفاد العديد من المشاركين بأنهم يعانون من نقص في التعاطف والدعم من الآخرين، حتى أنهم أبلغوا عن عدم حصولهم على أي مساعدة طبية أو دعم من المتخصصين في الرعاية الصحية.

تغير سلوك الأكل

كما أفاد المشاركون، كانت المشكلة الأكثر أهمية المتعلقة بالأعراض هي تناول الطعام والاستمتاع بتناول الطعام، حيث أثر سلوك الأكل المتغير هذا على المشاركين بطريقتين. بالنسبة لبعض المشاركين ، زادت من تناول الطعام ، وخاصة الأطعمة السريعة أو الوجبات الخفيفة غير الصحية، وفي المقابل، أفاد بعض المشاركين بوجود لامبالاة شديدة بشأن تناول الطعام ، مما أدى بدوره إلى خسارة كبيرة في وزن الجسم.

بناءً على هذه النتائج ، يعتقد العلماء أن فقدان حاسة الشم و التذوق لا ينبغي اعتباره عرضًا خفيفًا لدى الناجين من فيروس كورونا، بالنظر إلى التأثير الكبير للأعراض على جودة الحياة بشكل عام ،يجب أن تتخذ الجهات المعنية إجراءات مكثفة لنشر الوعي وأنظمة الدعم. علاوة على ذلك ، يجب أن يكون العاملون في الرعاية الصحية أكثر انتباهاً ودعماً لمن يعانون من COVID-19 حتى يتمكنوا من التغلب على أوجه القصور في الإدراك الحسي المتغير.