شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية تكشف العلاقة بين بكتيريا الأمعاء ومستويات فيتامين د بالجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر باحثون في جامعة كاليفورنيا سان دييجو مؤخرًا لدى كبار السن من الرجال أن تكوين ميكروبيوم أمعاء الشخص مرتبط بمستويات فيتامين د النشط ، وهو أمر مهم لصحة العظام والمناعة.

وكشفت الدراسة التى نشرت فى موقع Nature Communications عن فائدة جديدة لفيتامين د وكيف يتم قياسه عادةً، ووفقا لتقرير لصحيفة time now newsيمكن أن يتخذ فيتامين د عدة أشكال مختلفة ، لكن اختبارات الدم القياسية تكشف عن واحد فقط، وهى أشكال غير نشطة يمكن أن يخزنها الجسم. لاستخدام فيتامين د ، يجب على الجسم تحويل هذه الأشكال في شكل نشط.

وقالت كبيرة الباحثين ديبورا كادو ، مديرة عيادة هشاشة العظام: "لقد فوجئنا بأن تنوع الميكروبيوم أنواع البكتيريا المتنوعة في أمعاء الشخص مرتبط ارتباطًا وثيقًا بفيتامين د النشط".

وأضافت كادو: "يُعتقد أن التنوع الأكبر في ميكروبيوم الأمعاء مرتبط بصحة أفضل بشكل عام"، أشارت دراسات متعددة إلى أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين (د) هم أكثر عرضة للإصابة بالسرطان وأمراض القلب وعدوى كورونا الأسوأ وأمراض أخرى، ومع ذلك ، خلصت أكبر تجربة سريرية عشوائية حتى الآن ، مع أكثر من 25الف بالغ ، إلى أن تناول مكملات فيتامين (د) ليس له أي تأثير على النتائج الصحية ، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان أو حتى صحة العظام.

وأوضح الباحثون في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو وكلية هربرت ويرثيم للصحة العامة: "تشير دراستنا إلى أن السبب في ذلك هو أن هذه الدراسات تقيس الشكل الأولي لفيتامين د فقط ، وليس الهرمون النشط، موضحين أن قد تكون مقاييس تكوين فيتامين (د) وانهياره مؤشرات أفضل للقضايا الصحية الأساسية ، ومن قد يستجيب بشكل أفضل لمكملات فيتامين (د).

بالإضافة إلى اكتشاف صلة بين فيتامين د النشط والتنوع الكلي للميكروبيوم ، لاحظ الباحثون أيضًا أن 12 نوعًا معينًا من البكتيريا ظهرت في كثير من الأحيان في ميكروبيومات أمعاء الرجال الذين لديهم الكثير من فيتامين د النشط الأحماض الدهنية المفيدة التي تساعد في الحفاظ على صحة بطانة الأمعاء.