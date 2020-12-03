شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن فوائد وأضرار القهوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القهوة هي المشروب المفضل في الصباح وتحتوي على بعض الفوائد الصحية، لاحتوائها على الكافيين وهو منبه يساعد على شعورك بالنشاط، لكن الإفراط فى شرب القهوة والكافيين قد يسبب مشاكل، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على أبرز فوائد وأضرار القهوة على صحتك، وفقا لموقع "كلايفند كلينيك".

س: ما تأثير الكافيين على صحتك؟

تأتى القهوة من الكافيين، وهو منبه طبيعى يجعلك تشعر بمزيد من النشاط لكن الكافيين الموجود فى القهوة لا يوقظك فقط يعمل على الدماغ لتحسين الذاكرة والمزاج وأوقات رد الفعل والوظيفة العقلية.

يمكن للكافيين أن يحسن القدرة على التحمل والأداء أثناء التمارين الرياضية.

الكافيين ليس الشيء الوحيد الذي تحتوى عليه القهوة، تحتوي القهوة على حوالي ألف مركب نباتي مختلف لم يدرسها العلماء جميعًا جيدًا.

القهوة تأتي من الحبوب، وتعتبر مصدرًا للعناصر الغذائية، بما في ذلك فيتامينات ب والبوتاسيوم والريبوفلافين ومضادات الأكسدة ، وهي مركبات تحمي الخلايا من التلف.

س: ما فوائد القهوة؟

شرب القهوة بانتظام يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض:

- داء السكرى من النوع الثاني.. وجدت دراسات متعددة أن استهلاك القهوة بانتظام يقلل من احتمالات الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

- الأمراض العصبية: يرتبط تناول الكافيين اليومي المنتظم - مثل النوع الذي تحصل عليه من فنجانك اليومي - بانخفاض خطر الإصابة بمرض ألزهايمر وكذلك مرض باركنسون.

- أمراض الكبد: يبدو أن القهوة تحمي من تليف الكبد لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالمرض، مثل أولئك الذين يعانون من اضطراب تعاطي الكحول أو مرض الكبد الدهني.

- السرطان: وجد الباحثون أن شاربي القهوة لديهم مخاطر أقل للإصابة بسرطان الكبد وسرطان القولون والمستقيم - وهما من الأسباب الرئيسية لوفيات السرطان في العالم.

-الاكتئاب: وجدت العديد من الدراسات أنه كلما زاد تناول الشخص للقهوة ، قل خطر الإصابة بالاكتئاب.

س: هل هناك مخاطر صحية مرتبطة بالقهوة؟

قد تكون القهوة حبة سحرية، لكنها ليست مثالية يمكن أن يسبب الإفراط في تناول الكافيين الجفاف التوتر والقلق، كما أن الإفراط في تناول الكافيين يمكن أن يتعارض مع النوم الجيد ليلاً، خاصةً إذا كنت تشربه في وقت متأخر من النهار.

ويوصي الخبراء بالتمسك بأقل من 400 ملليجرام من الكافيين يوميًا عادةً ما يحتوي فنجان قهوة واحد على 80 مجم إلى 100 مجم من الكافيين، ويمكنك شرب أربعة أكواب يوميًا.