شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة مفيدة للأطفال مرضى الربو للسيطرة على الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الربو مرض شائع، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية يعيش معه نحو 339 مليون شخص على مستوى العالم، ويتشابه ربو الأطفال مع الربو عند البالغين، ونظرا لعدم وجود علاج تتطور أعراض المرض حتى مرحلة البلوغ، فالطريقة الوحيدة للتعامل معه بالعمل على إبقاء أعراضه تحت السيطرة.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news ربو الأطفال هو مرض رئوى يسبب التهاب الرئتين والممرات الهوائية بسبب حالات مثل البرد أو أى ملامسة لـ"حبوب اللقاح"، وقد يكون تطور الربو عند الأطفال ناتجًا عن عوامل مختلفة، بعضها قد يشمل التهابات الجهاز التنفسى المتكررة، والحساسية، والتاريخ العائلي للربو أو الحساسية، وانخفاض الوزن عند الولادة.

تشمل أعراض الربو عند الأطفال:

سعال، إعياء، صعوبة في التنفس، صفير، تنفس سريع، آلام في الصدر.

ونظرًا لأن الأطفال قد يعانون أيضًا من هذه الأعراض بعد اللعب أو ممارسة الرياضة، غالبًا ما يصعب تشخيص أعراض الربو عند الأطفال نظرًا لعدم توفر العلاج، يُنصح دائمًا بمحاولة الحد من أعراض الربو عن طريق الأدوية وإجراء تغييرات معينة في نمط الحياة والنظام الغذائي، وفيما يلي بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في التخفيف من أعراض الربو عند الأطفال.

5 أطعمة تضيفها إلى نظام طفلك الغذائى من أجل إدارة أفضل لأعراض الربو

السبانخ: عادة ما يكون مستوى المغنيسيوم لدى الأطفال الذين يعانون من الربو أقل من الأطفال الذين لا يعانون منه، ويمكنك مساعدة طفلك على تعويض انخفاض مستوى المغنيسيوم من خلال تضمين الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل السبانخ والسلمون وبذور اليقطين.

الزنجبيل: الزنجبيل عنصر فعال في التعامل مع أعراض البرد والإنفلونزا والغثيان هذا لأنه يحتوى على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تكون فعالة أيضًا فى التعامل مع الربو يمكنك تضمين الزنجبيل فى نظام طفلك الغذائى عن طريق مزجه فى طعامه أو إضافته إلى الأرز.

البيض: يعتبر البيض مصدرًا غنيًا بفيتامين (د) المعروف بقدرته على تقليل مخاطر الإصابة بنوبة الربو لدى الأطفال يمكنك تضمين الأطعمة الغنية بفيتامين د مثل الحليب والسلمون وما إلى ذلك.

الكركم: منذ العصور القديمة، تم استخدام الكركم وتقديره لأغراض طبية.. إنه غني بمضادات الأكسدة ويساعد في علاج الربو لأنه يحتوي أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات يمكنك تضمينه في نظام طفلك الغذائي عن طريق خلط الكركم في حليبهم مع بعض العسل أو السكر فيه.

التوت: أنواع مختلفة من التوت مثل الكريز، والفراولة هي مصدر غني لمضادات الأكسدة والألياف والفيتامينات يمكن أن تكون فعالة للغاية في تقليل الالتهاب علاوة على ذلك، سيحب الأطفال نكهة ولون التوت.