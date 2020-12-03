شكرا لقرائتكم خبر عن 10 فوائد لشرب مياه المطر.. تقوى شعرك وبشرتك وتحميك من التوتر ونوبات القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير نشر فى موقع Healithline، عن فوائد مياه الأمطار لجسم الأنسان، خاصة أن الماء يشكل نحو 60% من جسم الإنسان، لذا فإن شرب مياه المطر يمنحك مميزات صحية جيدة.

ومن أهم الفوائد الصحية لمياه المطر:

1.مياه الأمطار خالية من أي محتويات كيميائية موجودة في مياه الصنبور التى غالبًا ما تخضع لمعالجات مثل المعالجة بالكلور للحصول على مياه خالية من العدوى.

2. أكثر ما يميزها أنها خالية من جميع المركبات الكربونية المشبعة بالفلور التي قد تكون موجودة في مياه الصنبور وتشكل مخاطر صحية إلى حد كبير.

3. مياه المطر خالية أيضا من البوليفلور والكربونات وهي مواد سامة قد تؤدي إلى العقم واختلال وظائف الغدة الدرقية والسرطان ومشاكل الكوليسترول.

4. مياه الأمطار مفيدة للشعر وللبشرة لأنها تساعد على تحسين جودة الشعر والجلد .

5. يعالج مياه المطر آثار الحبوب بالبشرة وتحديدا حب الشباب .

6.يسهم في مقاومة الشعور بالإحباط والتوتر والقلق ويقلل شعورك بالاكتئاب، لأنه يضيف للإنسان الشعور بالحيوية .

7. يجنبك الإصابة بنوبات القلب والسكتات القلبية والجلطات لأنه يمنح الانسان طاقة إيجابية .

8. يقاوم أمراض ضغط الدم لأنها يخفف التوتر والقلق

9. يساعدك في حل مشكلات الجهاز الهضمى مثل القئ والاسهال والغثيان وعسر الهضم

10. يساعدك في العلاج من الأمراض التي تتعلق بالعيون مثل عدسة العيون ويسهم في تقوية النظر