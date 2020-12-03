شكرا لقرائتكم خبر عن التدخين يسبب انسداد رئوى يحد من قدرة المدخن على مواجهة كورونا.. دراسة تؤكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة أجراها باحثون بريطانيون من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي ونشرها موقع medRxiv إلى أن هناك 7 آلاف مادة كيميائية سامة يحتويها دخان التبغ برئتي الإنسان، منها 70 مادة تسبب السرطان، ما يضيق الخناق على رئة المدخن وقدرتها على الصمود في وجه فيروس كورونا المستجد، عبر انسداد رئوي مزمن وانتفاخ فيها، والتهاب حاد وسريع في الجهاز التنفسي، ما يسهم في فشل تأمين منسوب آمن من الأكسجين في الدم.

أوضحت الدراسة أن المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا ، كانوا أقل عرضة لأن يكونوا مدخنين حاليين مقارنة بالمرضى الذين تم قبولهم بأنواع أخرى من العدوى الفيروسية التنفسية العام الماضي (2019)

ووجد الباحثون أيضًا أن انتشار التدخين بين المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب كورونا COVID-19 كان أقل بكثير مما هو متوقع في عموم السكان المحليين.



التدخين وفرص دخول المستشفى

أشارت الدراسة إلى أنه بعد مراجعة لـ 279 دراسة، ثبت أن المدخنين الحاليين كانوا أقل عرضة للاختبار الإيجابي لـ فيروس كورونا، مقارنةً بالأشخاص الذين لم يدخنوا أبدًا ، بينما كان المدخنون السابقون أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة والاستشفاء من غير المدخنين.

ماذا فعل الباحثون؟

في دراسة مراقبة الحالة بأثر رجعي أجريت في مستشفى NHS في لندن ، فحص الفريق العلاقة بين التدخين السابق والحالي مع الاستشفاء لـ كوروناCOVID-19 مقارنة مع الاستشفاء لعدوى فيروس الجهاز التنفسي الأخرى في العام السابق.

اشتملت الدراسة على 446 مريضًا في المستشفى من كورونا COVID-19 (حالات) حيث تم الحصول على البيانات بين 1 مارس 2020 و 26 أغسطس 2020، وتمت مقارنة هؤلاء المرضى مع 211 مريضًا تم قبولهم بالعدوى الفيروسية التنفسية الأخرى، حيث تم الحصول على البيانات بين 1 يناير 2019 و 31 ديسمبر 2019.

ماذا وجدت الدراسة؟

كان مرضى كورونا، في المستشفى أقل عرضة بنسبة 45 ٪ لأن يكونوا مدخنين حاليين من المرضى الذين تم إدخالهم بعدوى فيروسية تنفسية أخرى في العام السابق، حيث لم يلاحظ أي فرق كبير في احتمالات كونك مدخنًا سابقًا بين المجموعتين.

كان انتشار التدخين الحالي بين الحالات أقل بكثير مما كان متوقعًا بناءً على انتشار التدخين المحلي المتطابق مع العمر والجنس، بنسبة 9.4٪ مقابل 12.9٪.

يقول الفريق، إنه لفهم دور التدخين بشكل أفضل كعامل خطر لدخول المستشفى، يلزم إجراء دراسات طولية تمثيلية على مستوى السكان من مواقع متعددة.