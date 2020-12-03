شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر»: تصرف خاطئ يقع فيه بعض كبار السن عن تناول الدواء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من تصرف خاطئ يقع فيه بعض كبار السن أثناء تناول الدواء. وقال النمر، عبر حسابه في “تويتر”: “تصرف خاطئ..مريض كبير في السن لا يأخذ الحبة إلا بعد أن يذوبها في كوب ماء للتأكد من عدم وجود شوائب”. وأضاف د. خالد النمر: “الصحيح: طريقة تغليف المادة الفعالة لأي دواء لها دور كبير في التأثير الدوائي لتلك الحبة”.

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