شكرا لقرائتكم خبر عن الشاى الأخضر والشوكولاتة الداكنة والعنب مضادات لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت دراسة جديدة أن المركبات الكيميائية الموجودة في الأطعمة أو المشروبات مثل الشاي الأخضر والعنب والشوكولاتة الداكنة يمكن أن تساعد في محاربة فيروس كورونا.

ووفقا لتقرير موقع " thehealthsite"، في دراسة فريدة من نوعها ، ادعى الباحثون أن المركبات الكيميائية في الأطعمة أو المشروبات مثل الشاي الأخضر والعنب والشوكولاتة الداكنة ، يمكن أن ترتبط وتعطل وظيفة إنزيم معين ، أو البروتياز ، في فيروس كورونا .

أوضح الباحثون من جامعة ولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة ، فإن البروتياز مهم لصحة الخلايا والفيروسات وحيويتها، وإذا تم تثبيط البروتياز، فلن تتمكن الخلايا من أداء العديد من الوظائف المهمة - مثل النسخ المتماثل ، على سبيل المثال.

ويقولون إن أحد مجالات تركيزهم في المختبرات هو العثور على المغذيات في الغذاء أو النباتات الطبية التي تمنع إما كيفية ارتباط الفيروس بالخلايا البشرية أو انتشار الفيروس في الخلايا البشرية. لا يترك العلماء أي فرصة للتوصل إلى علاج للمرض ، وهم يبحثون في جميع الاحتمالات من الطب التقليدي إلى العلاجات الطبيعية.



اكلات تمع كورونا منها الشوكولاتة والتوت

وفي الآونة الأخيرة ، نظر الباحثون الأمريكيون في المواد الكيميائية النباتية، لمعرفة ما إذا كان يمكن استخدام بعض الأطعمة لمحاربة فيروس كورونا الجديد والوقاية منه.

المواد الكيميائية النباتية هي في الأساس مكونات غير مغذية موجودة في نظام غذائي نباتي، ومن المعروف أن لها خصائص تمنع الإصابة بالأمراض، وقد استخدمت في علاج أمراض مثل أمراض القلب والسرطان وارتفاع ضغط الدم والسكري على سبيل المثال لا الحصر.

تحتوي المواد الكيميائية النباتية على خصائص غنية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة

في الدراسة ، التي نُشرت في مجلة Frontiers in Plant Science ، أجرى فريق البحث عمليات محاكاة حاسوبية ودراسات معملية توضح كيف تفاعل ما يسمى بـ "البروتياز الرئيسي" (Mpro) في فيروس كورونا، عند مواجهته بعدد من المركبات الكيميائية النباتية المختلفة المعروفة بالفعل بخصائصها القوية المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.

المركبات الكيميائية في الشوكولاتة الداكنة تساعد على منع الفيروسات

أظهرت المحاكاة الحاسوبية أن المركبات الكيميائية المدروسة، من الشاي الأخضر وصنفين من عنب المسكدين ومسحوق الكاكاو والشوكولاتة الداكنة كانت قادرة على الارتباط بأجزاء مختلفة من البروتياز، الذى يحتوي على جزء يشبه "الجيب" الذي تم "ملؤه" بالمركبات الكيميائية، وعندما تم ملء هذا الجيب ، فقد البروتياز وظيفته المهمة.

وأظهرت التجارب المعملية أيضًا نتائج مماثلة، حيث كانت المركبات الكيميائية الموجودة في الشاي الأخضر وعنب المسكدين ناجحة جدًا في تثبيط وظيفة البروتياز، كما أن المركبات الكيميائية في مسحوق الكاكاو والشوكولاتة الداكنة قللت من نشاط البروتياز بمقدار النصف تقريبًا.

أيضا، يحتوي الشاي الأخضر على 5 مركبات كيميائية مختبرة ترتبط بمواقع مختلفة في البروتياز، مما يربكها بشكل أساسي لتثبيط وظيفتها، كما يحتوي عنب المسكدين على هذه المواد الكيميائية المثبطة في جلودها وبذورها، وتستخدم النباتات هذه المركبات لحماية نفسها ، لذلك ليس من المستغرب أن تحتوي أوراق النبات وجلده على هذه المركبات المفيدة.

واستمرت جائحة كورونا منذ عام الآن ومع ورود أنباء إيجابية من شركات تطوير اللقاحات ، بدأت الأمور تتحسن بعد عدة أشهر من اليأس.