شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يخترق الدماغ.. دراسة تكشف دخوله عن طريق الأنف إلى الجهاز العصبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة ألمانية أن فيروس كورونا الجديد قد يدخل الدماغ عن طريق الأنف، وهو ما قد يفسر بعض الأعراض العصبية التي لوحظت لدى مرضى كورونا، وتحديد التشخيص السليم والتدابير لمنع العدوى، وفقا لما ذكرته صحيفة time now news.

وأشار البحث، الذي نُشر في مجلة Nature Neuroscience ، إلى أن فيروس كورونا لا يؤثر فقط على الجهاز التنفسي ولكنه يؤثر أيضًا على الجهاز العصبي المركزي، مما يؤدي إلى أعراض عصبية مثل فقدان حاسة الشم والتذوق والصداع والتعب والغثيان.

على الرغم من أن الأبحاث الحديثة قد وصفت وجود الحمض النووي الريبي الفيروسي في الدماغ والسائل النخاعي ، إلا أنه لا يزال من غير الواضح مكان دخول الفيروس وكيفية توزيعه داخل الدماغ.

قام الباحثون من جامعة Charite Universitatsmedizin برلين بألمانيا بفحص الحنك الأنفي الجزء العلوي من الحلق الذي يتصل بالتجويف الأنفي، وهو الموقع الأول المحتمل للعدوى الفيروسية والتكاثر، وأدمغة 33 مريضًا 22 ذكرًا و 11 أنثى ، وقالوا إن متوسط ​​العمر وقت الوفاة للذين توفوا بالفيروس كان 71.6 سنة ، والوقت من ظهور أعراض كورونا حتى الوفاة كان متوسط ​​31 يومًا.

قال الباحثون إنهم وجدوا المادة الوراثية للفيروس ، والبروتين في الدماغ والبلعوم الأنفي ، مضيفين أنه تم اكتشاف جزيئات الفيروس السليمة أيضًا في البلعوم الأنفي، وقالوا إنه تم العثور على أعلى مستويات الحمض النووي الريبي الفيروسي في الغشاء المخاطي الشمي.

وفقًا للباحثين ، كانت مدة المرض مرتبطة بشكل عكسي بكمية الفيروس القابل للاكتشاف ، مما يشير إلى وجود مستويات أعلى من فيروس كورونا في الحالات ذات مدة المرض الأقصر.

وجد الفريق أيضًا بروتين فيروس كورونا في أنواع معينة من الخلايا داخل الطبقة المخاطية الشمية، حيث قد يستغل قرب الأنسجة البطانية والعصبية للدخول إلى الدماغ.

قال الباحثون إنه في بعض المرضى ، تم العثور على بروتين ارتفاع فيروس كورونا في الخلايا التي تعبر عن علامات الخلايا العصبية ، مما يشير إلى أن الخلايا العصبية الحسية الشمية قد تكون مصابة ، وكذلك في مناطق الدماغ التي تتلقى إشارات الشم والتذوق.

وقالوا إنه تم العثور على الفيروس أيضًا في مناطق أخرى من الجهاز العصبي ، بما في ذلك النخاع المستطيل مركز التحكم الرئيسي في الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية في الدماغ.