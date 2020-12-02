شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح وقائية لا تتجاهلها لتجنب الإصابة بالأنفلونزا الموسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من الناس لا يدركون الفرق بين نزلات البرد والأنفلونزا، في حين أن لقاحات الأنفلونزا شائعة الاستخدام ، فقد لا يكون الناس متأكدين مما إذا كان ينبغي عليهم الحصول عليها هذا العام ، وسط الوباء، مع استمرار تفشي فيروس كورونا الجديد في التطور ، غالبًا ما نصادف مرضى يقارنون بين الفيروس والأنفلونزا ، ووفقا لتقرير لصحيفة time now news هناك اعراض تميز الاصابة بفيروس الانفلونزا.

ما هي الانفلونزا؟

الأنفلونزا مرض تنفسي ينتج عن عدوى فيروسية وهو شديد العدوى وينتشر عن طريق الرذاذ التنفسي. تحدث بسبب فيروسات الأنفلونزا التي تصيب الأنف والحنجرة وأحياناً الرئتين يمكن أن يسبب مرضًا خفيفًا إلى شديد وأفضل طريقة لمنع ذلك هي أخذ لقاح الأنفلونزا الروتيني ومع ذلك ، تنتشر الأنفلونزا بشكل كبير عن طريق عدوى الرذاذ من الأفراد الذين لديهم مستوى فيروسي مرتفع في إفرازات الأنف والحلق ، والعطس والسعال على أي شخص قريب تبقى قطرات الهباء الجوي بالحجم "الصحيح" (يُعتقد أن قطرها حوالي 1.5 ميكرومتر محمولة في الهواء ويتم استنشاقها في أنف أو رئتي الشخص التالي الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا أسرع من البالغين.

أعراض الانفلونزا

تتميز الأنفلونزا بالظهور المفاجئ للحمى ، مع التهاب في الحلق وإفرازات من الأنف ، وقشعريرة ، وصداع ، وآلام في العضلات وفقدان الشهية ، وعادة ما تكون مصحوبة بحمى خلال أيام قليلة قد تتحسن الأعراض العامة ولكن الأعراض المحلية (التهاب الحلق والسعال) تزداد سوءًا يستغرق الأمر حوالي خمسة إلى سبعة أيام أو ما يصل إلى أسبوعين أو حتى فترة أطول للتعافي تمامًا يمكن أن تؤدي الأنفلونزا إلى مضاعفات خطيرة ، بما في ذلك التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي الفيروسي أو الجرثومي.

المضاعفات المرتبطة بالأنفلونزا

يمكن أن تشمل مضاعفات الأنفلونزا الالتهاب الرئوي الجرثومي والتهابات الأذن والتهابات الجيوب الأنفية وتفاقم الحالات الطبية المزمنة ، مثل قصور القلب الاحتقاني أو الربو أو مرض السكري.

كيفية الوقاية من الانفلونزا الموسمية

الخطوة الأولى والأكثر أهمية في الوقاية من الأنفلونزا هي الحصول على لقاح الإنفلونزا كل عام ثبت أن لقاح الإنفلونزا يقلل من الأمراض المرتبطة بالإنفلونزا وخطر الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا الخطيرة كان هناك ارتفاع في التطعيم ضد الانفلونزا في الوباء الحالي

ويقلل لقاح الإنفلونزا من خطر إصابتك بالمرض بحوالي 40 إلى 60 % ، كما تقلل من شدة المرض إذا مرضت إذا فاتتك أخذ لقاح الأنفلونزا في شهر أكتوبر ، فيجب أن تحصل على اللقاح كلما استطعت.

نصائح وقائية يجب اتباعها لتجنب الإصابة بالأنفلونزا

تجنب الاتصال الوثيق: تجنب الاتصال الوثيق مع المرضى عندما تكون مريضًا ، حافظ على مسافة بينك وبين الآخرين لحمايتهم من المرض أيضًا.

ابق في المنزل عندما تكون مريضًا: إذا كان ذلك ممكنًا ، ابق في المنزل من العمل والمدرسة والمهمات عندما تكون مريضًا سيساعد هذا في منع انتشار مرضك للآخرين.

غطي فمك وأنفك: غطي فمك وأنفك بمنديل عند السعال أو العطس قد منع من هم حولك من الإصابة بالمرض تنتشر الإنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي الخطيرة الأخرى ، مثل الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) والسعال الديكي و فيروس كورونا ، عن طريق السعال أو العطس أو عدم نظافة اليدين.

نظف يديك: غسل اليدين كثيرًا سيساعد في حمايتك من الجراثيم. في حالة عدم توفر الماء والصابون ، استخدم منظف اليدين المعتمد على الكحول.

تجنب لمس عينيك أو أنفك أو فمك: غالبًا ما تنتشر الجراثيم عندما يلمس الشخص شيئًا ملوثًا بالجراثيم ثم يلمس عينيه أو أنفه أو فمه.

مارس العادات الصحية الجيدة الأخرى: قم بتنظيف وتعقيم الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر في المنزل أو العمل أو المدرسة ، خاصةً عندما يكون شخص ما مريضًا.