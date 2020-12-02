شكرا لقرائتكم خبر عن طرح علاج جديد للإيدز بنكهة الفراولة للأطفال بـ6 دول إفريقية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مبادرة يونيتيد في بيان إن علاج فيروس نقص المناعة البشرية القابل للتشتت هو الأول من نوعه المخصص للأطفال وسيكون متاحًا مبدئيًا في ستة بلدان أفريقية في النصف الأول من عام 2021، وأوضحت المبادرة الصحية العالمية التي تعمل مع الشركاء لإيجاد ابتكارات للوقاية من الأمراض الرئيسية وتشخيصها وعلاجها في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ، مع التركيز على مرض السل والملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز والتهاباته المشتركة القاتلة، أن علاج فيروس نقص المناعة البشرية بنكهة الفراولة لـ 1.7 مليون طفل يعيشون مع الفيروس سيخفض تكلفة أدوية الأطفال السنوية بمقدار ثلاثة أرباع وفقا لتقرير لصحيفة time now news.

سيتم تصنيع الصيغة الجديدة للخط الأول الموصى به لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية دولوتغرافير على شكل قرص قابل للتشتت بنكهة الفراولة 10 ملليجرام، وأكدت المبادرة أن علاج فيروس نقص المناعة الذي طال انتظاره والمصمم خصيصًا للأطفال سيكون متاحًا الآن في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وقالت يونيتيد الذي يعمل بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية ، إن هذا سيؤدي إلى خفض التكلفة الإجمالية للعلاج السنوي للأطفال من فيروس نقص المناعة البشرية بمقدار ثلاثة أرباع ، من أكثر من 480 دولارًا لكل طفل إلى أقل من 120 دولارًا.

من بين 1.7 مليون طفل يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية ، يموت حوالي مليون طفل كل عام، وقالت إن العديد من الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية لديهم استجابة ضعيفة للعلاج لأنهم يتناولون الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية التي لا يتم جرعاتها بشكل صحيح ، أو مريرة حسب الذوق ، أو في شكل أقراص يصعب على الأطفال ابتلاعها.



علاج الايدز

سيتم توفير المنتج مبدئيًا في بنين وكينيا وملاوي ونيجيريا وأوغندا وزيمبابوي في النصف الأول من عام 2021 ، مع دول أخرى من المقرر أن تحذو حذوها.

قالت ميج دوهرتي ، مديرة برنامج فيروس نقص المناعة البشرية العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية ، إن هناك 26 مليون شخص يتلقون العلاج المضاد للفيروسات القهقرية في جميع أنحاء العالم.

وقالت للصحفيين إنه من بين 127 دولة شملتها الدراسة التي أجرتها وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة ، أبلغت 12 دولة عن انخفاض مخزونات الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية بشكل خطير بسبب جائحة فيروس كورونا.