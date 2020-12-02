شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف حاتم: طرح لقاح كورونا الصينى واسترازينيكا فى مصر أوائل يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف حاتم، أستاذ الأمراض الصدرية وزير الصحة الأسبق، عضو مجلس النواب ، أنه سيتم طرح 3 لقاحات قبل نهاية العام، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستطرح لقاح كورونا خلال أسبوعين، أما فى مصر فسيتم طرح لقاحات كورونا أوائل شهر يناير، وهو اللقاح البريطاني من شركة استرازينيكا بالإضافة إلى اللقاح الصينى، الذى أجريت فعلا تجارب عليه في مصر، وطرح فعلا في الصين، والذى سيتم تصنعيه في مصر في هيئة المصل واللقاح المصرية "فاكسيرا".

وأضاف، في تصريح خاص لــ ”الخليج 365”، أن الروسي سبوتنيك سيتم إجراء التجارب السرسرية عليه في الجامعات المصرية خلال اسبوعين من الآن، لذلك فهو أمامه شهرين أى متوقع طرحه أواخر يناير أوائل فبراير.

وقال، الوضع بالنسبة لمصر من فيروس كورونا لا نفزع منه، ولكن لابد من اتخاذ الحذر والحيطة ، لأن الحالات في ازدياد ولكن نحن أقل من الدول الأوروبية وأمريكا، ونحن في الموجة الثانية، مؤكدا أن الحالات فى مصر بسيطة ومتوسطة، ومن 3 إلى 4 أسابيع فقط كانت الحالات بسيطة ويتم علاجها بالمنزل حاليا لدينا حالات متوسطة يتم علاجها بالمستشفى.

وأوضح أنه ونتيجة أن الفرق الصحية أصبح لديها الخبرة في التعامل مع هذه الحالات أصبح القليل من المرضى يحتاجون إلى الرعاية المركزة أو إلى أجهزة التنفس الصناعى، ومازلنا في الوضع الآمن في مصر، ولكن لابد أن نحرص على التباعد الجسدى، واستخدام الكمامات، وغسل الأيدي باستمرار بالماء والصابون، ونحافظ على أنفسنا.