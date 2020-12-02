شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتورة شهيرة المعداوى استشارى طب الأطفال والعناية المركزة تكشف الأسباب الرئيسية للإصابة بالالتهاب الرئوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفالا باليوم العالمي للتوعية بمرض الالتهاب الرئوي يوم 12 نوفمبر من كل عام، حرصت ”الخليج 365” بمحاورة الدكتورة شهيرة المعداوى استشارى طب الأطفال والعناية المركزة لتسليط اضوء على هذا المرض وأسبابه وطرق الوقاية منه.

لماذا يعد الالتهاب الرئوي القاتل الأكبر للأطفال؟

أعلنت منظمة الصحة العالمية في الإحصائيات التي تم نشرها مؤخرا أن مرض الإلتهاب الرئوي يصيب ١،٤ مليون طفل تحت عمر خمس سنوات ويؤدي إلى ارتفاع معدل الوفيات إلى ١٨% علي مستوي العالم، ويرجع هذا إلى ارتفاع معدلات الفقر والجهل و نقص الوعي بالمرض.

ما هي الأسباب الرئيسية والخفية للإصابة بالالتهاب الرئوي؟

الأسباب الرئيسية هي العدوى البكتيرية او الڤيروسية والتي تصيب الجهاز التنفسي العلوي والسفلي ومنها ڤيروسات الإنفلونزا الموسمية والميكروب السبحي والبكتيريا العنقودية. ومن أهم الأسباب الخفية التي قد تؤدى للإصابة بالتهاب الرئوي هو نقص المناعة.

هل هناك أمراض عند الإصابة بها تؤدى مضاعفاتها للالتهاب الرئوي؟

يعد الإلتهاب الرئوي من مضاعفات إلتهاب الجهاز التنفسي العلوي سواء بكتيري او ڤيروسي، أو جزء من حالات متقدمة من التسمم الدموي.

بكتيريى.. ولا فيروسى..أي من هذه العدوى الأخطر في حالات الالتهاب الرئوي؟

حدة تأثر النسيج الرئوي هي التي تحدد مدى خطورة المرض على صحه المريض فهناك بعض الحالات من الالتهاب الرئوي سواء فيروسى او بكتيري الفيصل هو درجة الاعتلال في نسيج الرئة بغض النظر عن السبب.

كيف نفرق بين الإصابة بالالتهاب الرئوي والانفلونزا؟

الانفلونزا تستمر أعراضها ليومين او ثلاثه وبعدها يشعر المريض بالتحسن، لكن الالتهاب الرئوي يختلف لا تظهرعليه اعراض شديدة خلال أول 48 ساعه من العدوى، والفرق يتم بعد مرور أول يومين لمعرفه ان المريض مصاب بالتهاب الرئوي لأنه يعد من المضاعفات ولا يظهر بشكل مباشر ويصاحبه ارتفاع درجات الحرارة وهذه الحالة تكون واضحه للغاية.

هل الالتهاب الشعب الهوائية عند الأطفال قد يتطور ويتحول الى التهاب رئوى؟

التهاب الشعب الهوائية الذي لم يعالج بشكل جيد قد يتطور ويتحول الى التهاب رئوي لذا فالعلاج المناسب لإلتهاب الشعب الهوائية عند الأطفال مهم جدا لكي لا تتدهور الحالة و تؤدي الي مضاعفات منها الإلتهاب الرئوي.

لماذا يعد مرضى الربو والحساسية أكثر عرضه للإصابة بالالتهاب الرئوي؟

مرضى الحساسية والربو يعانون من اضطراب نسيج الرئه لديهم كما أن الشعب الهوائية عند مرضى الحساسية تكون ضيقة ويتعرضون كثيرا للالتهاب وهو ما يتطلب منهم الالتزام بطرق الوقايه والابتعاد عن محفزات الحساسية لمنع المضاعفات.

ما هي أفضل الطرق لتشخيص الإصابة بالالتهاب الرئوى؟

لا يمكن تشخيص الالتهاب الرئوي بدون الكشف على المريض من قبل الطبيب المتخصص وعلي حسب الحالة الاكلينيكية يتم التأكيد أو النفي، بمعني إذا شك الطبيب بوجود التهاب رئوي فيقوم الطبيب بطلب تحاليل طبية مثل صورة دم كاملة وبعض التحاليل وأشعة سينية علي الصدر.

ما هي أفضل طرق علاج الالتهاب الرئوي؟

العلاج بالمضادات الحيوية يفيد فقط في حالات الالتهاب البكتيرية، والامر يحتاج الى متابعة مستمرة للمريض لمعرفه مدى استجابته للعلاج ، أما في حالات الالتهابات الڤيروسية فتختلف طرق العلاج تماماً.

هل الالتهاب الرئوي مرض معدي؟

يعد الالتهاب الرئوي مرض معدي بكل انواعه، وطرق انقال العدوى متنوعة سواء من الهواء المحيط بالمريض أو عن طريق التعرض الي مريض مباشرة.

ما هى أفضل طرق الوقاية من الإصابة بالالتهاب الرئوي؟

ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وأهمها التغذية السليمة لانها ترفع مناعة الجسم للدفاع عنه ضد الأمراض المعدية، والتغذية السليمة متمثلة في توافر الانواع المختلفة من عناصر الهرم الغذائي لتكوين وجبة متوازنة. كما أن الحصول علي فترات نوم كافية أثناء الليل هو شئ مهم لا يجب اهماله. ويجب ضمان تهوية المنزل ودخول الشمس بشكل جيد بصورة يوميه. وعند إصابة أحد أفراد الأسرة بالالتهاب الرئوي فيجب عزل المريض عن بقية الأسرة في غرفة منفصلة، وعدم استخدام مستلزمات وأدوات المريض مع الحفاظ على التهوية الجيدة. وكل مل سبق ذكره يساعد في الوقاية من الإلتهاب الرئوي ومضاعفاته التي قد تصل الي الوفاة.