شكرا لقرائتكم خبر عن CDC يقلل وقت الحجر الصحي لكورونا من أسبوعين إلى 7 و 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC، الدكتور روبرت ريدفيلد، أن مركز السيطرة على الأمراض سيصدر قريبًا إرشادات جديدة لتقليل عدد الأيام للحجر الصحي لفيروس كورونا من أسبوعين إلى 7-10 أيام فقط، وفقاً لشبكة CNN الأمريكية.

وأوضح ريدفيلد أن الإرشادات الجديدة ستوصي بضرورة الحجر الصحي للمصابين بالفيروس التاجي عن قرب لمدة 7 إلى 10 أيام بعد التعرض، بانخفاض عن 14 يومًا موصى بها حاليًا ويمكن للأفراد إنهاء الحجر الصحي بعد 7 أيام إذا تلقوا اختبارًا سلبيًا، أو 10 أيام دون إجراء الاختبار.

قام مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بتحديث تعريفه للتواصل الوثيق مع مريض كورونا في أواخر أكتوبر ليشمل تعرضات متعددة ومختصرة.

يتضمن التعريف الحالي للتعرض لفيروس كورونا إلى إجمالي 15 دقيقة تقضيها قرب مسافة 2 متر أو أقرب إلى شخص مصاب في السابق، حدد مركز السيطرة على الأمراض (CDC) الاتصال الوثيق بأنه 15 دقيقة من التعرض المستمر للفرد المصاب.

أعلن ريدفيلد عن إرشادات الحجر الصحي القادمة خلال اجتماع فرقة عمل خاصة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء ، حسبما قال المسؤولون، ووصفوا التغيير بأنه قرار مدفوع بالبيانات يخضع للمراجعة منذ أسابيع.

وقال إن خبراء الصحة واصلوا التأكيد على أهمية التواصل وتنفيذ تدابير التخفيف لتقليل العدد المقلق لحالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد وتشمل جهود التخفيف استخدام القناع والتباعد الاجتماعي وتجنب الازدحام وغسل اليدين المتكرر.