شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد صحية مذهلة لتناول ثمرة «التين».. تعرّف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت دراسة طبية حديثة عن الفوائد الصحية المذهلة لتناول فاكهة التين لكونها منخفضة السعرات الحرارية ومليئة بالفيتامينات.

وحصلت الفاكهة على اسمها بفضل قشرتها المميزة الشبيهة بجلد الثعبان، وموطنها الأصلي أمريكا الجنوبية والوسطى، وهي من عائلة الصبار. ولكنها تنمو اليوم تفي الكثير من دول العالم ومتاحة طوال العام.

وأفضل طريقة لتناول لحمها الرمادي الفاتح بطعمه المعتدل اللاذع والحلو والذي يبدو طازجاً، عندما بارداً قليلاً.

ويمكن أيضاً تناول البذور السوداء الضئيلة التي تحفز الهضم. ومثلما هو الحال مع فواكه أخرى، فهي مليئة بالألياف، وبفيتامين بي وسي، ومعادن مثل الحديد، والفسفور، والكالسيوم، وللوصول إلى لب الثمرة، اقطع طرفيها ثم اقسمها نصفين، لتسهل إزالة اللب عن القشرة.

فوائد التين للجسم

-يقضي على حصوات المرارة عن طريق وضع التين في كوب ماء وتناوله يوميا.

-يحتوي التين على نسبة كبيرة من البوتاسيوم الذي يساعد على تقليل الأنسولين في الدم وبذلك فهو يساعد مرضى السكر.

-يساعد على تقوية العظام نظرا لاحتوائه على نسبة كبيرة من الكالسيوم

-يساعد علىإنقاص الوزن

-يعالج التهاب الحلق عن طريق خلطه مع العسل