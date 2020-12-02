ليبيا تسجل 670 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الأربعاء، انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إنه تم تسجيل 670 إصابة جديدة، و4 وفيات، وشفاء 503 حالات، خلال 24 ساعة.

وأوضح أن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 444 إصابة و347 حالة شفاء، فيما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 84 ألفًا و87 شخصًا، بينهم 28 ألفًا و175 حالة نشطة، ووفاة 12 ألف شخص.

وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يوميًا.



